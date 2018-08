Em negociação envolvendo Courtois, Kovacic chega ao Chelsea por empréstimo

Depois de três anos no Real Madrid, o meio campista Mateo Kovačić não pertence mais ao clube Merengue. O jogador que trocou a capital espanhola pela inglesa, irá defender o Chelsea na próxima temporada. O clube londrino anunciou que a negociação inicialmente será um empréstimo por uma temporada, porém com opção de compra ao término do contrato.

Depois dos Blues negociarem a ida do goleiro Thibault Courtois ao clube espanhol por 40 milhões de euros (172 milhões de reais), o jogador vice-campeão Mundial com a Croácia irá compor o meio-campo ao lado de N'golo Kanté e disputará vaga com o recém-chegado, Jorginho.

O jogador que a pouco tempo declarado sua insatisfação e desejo de sair do clube merengue já havia recebido propostas de outros clubes ingleses. Kovačić recusou uma proposta de 60 milhões de euros feita pelo Manchester United (cerca de 260 milhões de reais), mas preferiu não seguir adiante com as negociações.

Com a vinda do jovem ao clube londrino, o também meio campista, Bakayoko, perderia espaço, sendo “obrigado” a buscar novos ares. Com a Itália como destino, o francês está perto de ser emprestado ao Milan por uma temporada, e com uma possibilidade de compra no valor entre €30 e €35 milhões.

Mesmo sem muitas oportunidades diante de um meio campo repleto de estrelas, como Luka Modrić e Toni Kroos, o croata Kovačić disputou três temporadas no time do Santiago Bernabéu, vencendo a Uefa Champions League em todas as oportunidades.

Depois da contratação milionária do goleiro Kepa Arrizabalaga e com a chegada do croata, os Blues procuram reduzir algumas despesas. Um dos alvos é Danny Drinkwater. O inglês que custou 35 milhões de libras ao clube em 2017, seria um dos alvos. Enquanto isso, Ruben Loftus-Cheek pensa na possibilidade de estender seu contrato de empréstimo para permanecer mais tempo na equipe.