Ralf Rangnick exalta vitória do RB Leipzig em partida na UEL: “Altamente merecida”

O RB Leipzig venceu a partida contra o Universitatea Craiova por 3 a 1 nesta quinta-feira (9), na Red Bull Arena Leipzig, pela segunda fase eliminatória da UEFA Europa League. Os touros dominaram toda a partida, com gols marcados por Konaté, Matheus Cunha e Poulsen. Os romenos só diminuíram nos minutos finais, com Martic, na única finalização feita pelos visitantes.

A respeito da partida, o técnico Ralf Rangnick deu seu parecer se mostrando satisfeito com a equipe e esperançoso com o possível avanço do time: "Estou muito satisfeito com o desempenho em longas distâncias. Com as atuações de Marcel Sabitzer, Emil Forsberg e Yussuf Poulsen, tivemos mais precisão e frescor na equipe no segundo tempo, estou satisfeito com as performances dos jogadores substitutos.”

Confiante, Rangnick acredita no time para a próxima o confronto de volta: "Marcamos dois gols dentro dos padrões hoje e tivemos muitos bons escanteios. Não foi tudo brilho de ouro, mas estou confiante de que podemos ficar ainda mais perigosos com bolas paradas".

Mesmo com o gol sofrido no final, o treinador avalia que a equipe deve manter o mesmo desempenho para passar de fase: “Claro que sofremos um gol irritante, mas penso que se agirmos como hoje vamos ganhar a segunda partida. Cabe a nós darmos continuidade".

Para o jogador Emil Forsberg, a equipe alemã fez uma boa partida e mereceu vencer: "Jogamos bem, exceto por pequenos erros. A vitória é altamente merecida porque fomos superiores. Agora queremos garantir a próxima rodada fora de casa”.

O confronto de volta entre as equipes acontecerá na próxima quinta-feira (16), às 13h30, no Stadionul Ion Oblemenco. Os Touros aproveitarão para se concentrar na partida já que a Bundesliga só começa no final do mês. Enquanto a Stiinta entra em campo no próximo domingo (12), em casa, às 09h30, pelo Campeonato Romeno.