Resultado Sevilla 1 x 2 Barcelona pela Supercopa da Espanha

Partida válida pela final da Supercopa da Espanha, disputada no Grand Stade de Tanger, em Tânger, no Marrocos,

Os Culés são os maiores vencedores da competição, com 13 troféus levantados

Barcelona vence a Supercopa da Espanha. Messi levantará a taça como capitão pela primeira vez, em seu 33 título

Fim de papo, árbitro termina o jogo

Cartão amarelo para Vidal

Cartão amarelo para Lenglet

90' Mais três minutos

Que isso, assim não! Em cobrança mal feita, Wissam Ben Yedder "emburra" a bola para o Ter Stegen, que caiu no lado certo e segurou firme

Vidal invade a área, desequilibra em de Jordi Alba e acaba trombando Ter Stegen.

O árbitro marca a penalidade máxima.Cartão amarelo para Ter Stegen

89' PENALIDADE MÁXIMA PARA O SEVILLA

SUBSTITUIÇÃO DO BARCELONA: Sai Dembélé e entra Arturo Vidal

SUBSTITUIÇÃO DO SEVILLA: Sai Mercado e entra Wissam Ben Yedder

83' Sevilla tenta tocar a bola no campo de ataque, mas falta caprichar no passe final

GOLAÇO! De longe, Dembélé arrisca o chute. A bola vai no ângulo e ainda bate no travessão antes de entrar, sem chances para Vaclik

GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA!

77' Sensacional! O Barcelona chega com perigo, Suárez manda uma bomba dentro da área, Vaclik tira, a bola sobra para Messi e o goleiro faz grande defesa

75' Jesus Navas tabela com André Silva, o camisa 16 recebe em boa posição, mas finaliza fraco, facilitando a vida de Ter Stegen

73' Dembélé tabela com Suárez , a bola rola demais e fica com Vaclik

SUBSTITUIÇÃO DO SEVILLA: Sai Sarabia e entra Vidal

69' Messi cobra a falta e manda para a área. Vaclik soca a bola, mas o juiz marca impedimento dos jogadores do Barcelona

Cartão amarelo para Mesa

68' Vázquez! O camisa 14 recebe de Benega e resolve arriscar de fora da área. A bola passa rente ao trave de Ter Stegen

66' Torcidas soltam a voz no Grand Stade de Tanger

62' Assim não! Messi coloca Dembélé de cara para o gol, o jogador chuta em cima de Vaclík.

59' Escudero derruba Messi e o juiz assinala falta. Na cobrança, a bola vai no cantinho e o goleiro Vaclik espalma

SUBSTITUIÇÃO DO SEVILLA: Sai Muriel e entra André Silva

56' Até o momento, 18 faltas cometidas

55' Barcelona errando muitos passes

54' Sevilla trabalhando a bola no campo ofensivo

53' SUBSTITUIÇÃO DO BARCELONA: Sai Arthur e entra Coutinho

Começa o segundo tempo!

SUBSTITUIÇÃO DO BARCELONA: Sai Rafinha e entra Rakitić

Fim do primeiro tempo

42' Quase! Muriel desce pelo lado esquerdo do campo. De cabeça erguida, cruzou na medida para Sarabia, que finalizou de primeira. O goleiro Ter Stegen cresce e faz grande defesa e impedindo a virada do Sevilla.

Em ótima cobrança de Messi, a bola explode na trave e fica sobrando dentro da área. Esperto, Piqué empurrou para o fundo do gol

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA!

40' Arthur domina a bola em frente à grande área e sofre falta de Banega Cobrança de linha direta para Messi

38' Olha a pressão: Semedo cruza, Kjaer fura e a bola fica rondando a área. O Barça consegue recuperar. Novamente o lateral aparece e toca para Suárez que chuta mal e mandando para a linha de fundo

31' Todos os jogadores de linha do Barcelona estão no ataque tocando a bola

28' Sevilla espera o Barcelona e a equipe Blaugrana encontra dificuldades de espaço

26' Messi alça a bola na pequena área, Lenglet sobe alto e cabeceia para fora

25' Falta perigosa para o Barcelona: Sarabia derruba Dembélé próxima a grande área

Cartão amarelo para Vázquez



23' A equipe catalã está com mais posse e bola: 78% contra 22% do adversário

Cartão amarelo para Busquets

15' Em cobrança de escanteio, Messi recebe livre dentro da área e chuta cruzado, mas Vaclik consegue defender

14' Alba tabela com Semedo, Kjaer chega em cima e manda para escanteio

O juiz havia marcado impedimento, porém, pela primeira vez no futebol espanhol o VAR foi acionado. O árbitro valida de forma correta o tendo dos Rojiblancos

Muriel se livra da defesa do Barcelona, a bola sobra para Sarabia que finaliza com o pé esquerdo, tirando do goleiro Ter Stegen

8' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SEVILLA!

4' Em bom lançamento, Jordi Alba chega a linha de fundo e cruza , Kjaer consegue corta para escanteio, mas arbitragem marca impedimento na jogada

3' Barcelona tocando a bola

O técnico da seleção espanhola, Luis Enrique está presente no estádio

Bola rolando

Jogadores entrando no gramado do Grand Stade de Tanger

Messi é o maior artilheiro da história da competição, com 13 gols. Somente contra o Sevilla, marcou quatro gols. Além disso, o camisa 10 possui 32 títulos com o Barça. Caso levante o troféu, será o jogador mais vitorioso da história do time catalão.

Já os Culés, fizeram uma pré-temporada nos Estados Unidos e contará com Lionel Messi como o novo capitão.

Jogo Sevilla x Barcelona hoje ao vivo

Desta vez, o Sevilla, chega ao encontro já em ritmo de jogo, após as disputadas nas fases preliminares da UEFA Europa League. O time de Andaluzia embarca para Marrocos após vencer o Zalgiris por 1 a 0, pelo jogo de ida da terceira e penúltima fase eliminatória .

Na última edição, o Barça se consagrou campeão em cima dos Rojiblancos, por 5 a 0.

Em 183 jogos disputados, o time da Catalunha venceu 104 vezes contra 43 dos Sevillistas. Ao todo, foram apenas 36 empates.

A equipe Blaugrana foi campeã do Campeonato Espanhol e Copa do Rei, por isso, encara o Hispalenses, vice do torneio.

Esta será a primeira vez em que a competição será disputada fora do território espanhol e de partida única.

Sevilla x Barcelona ao vivo se enfrentam neste domingo, no Grand Stade de Tanger, em Tânger, no Marrocos, às 17h (de Brasília), pela final da Supercopa da Espanha.