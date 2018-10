Piqué oficializa aposentadoria da seleção espanhola: "Pensei cuidadosamente"

O zagueiro Gerard Piqué não defenderá mais a Seleção da Espanha. Preste a disputar a final da Supercopa do país, anunciou em coletiva de imprensa a sua aposentadoria.

Com 102 jogos e cinco gols marcados pela Roja, Piqué inciou sua trajetória em 2009. Com a camisa espanhola conquistou a Copa do Mundo, em 2010, na África do Sul, e a Eurocopa, em 2012. O defensor de 31 anos comentou que o técnico da seleção, Luis Enrique, sabe da sua vontade, na qual, tomou muita cautela.

“Eu conversei com Luis Enrique alguns dias atrás. Ele me chamou e eu o informei da decisão que tomei muito tempo atrás e sobre a qual pensei cuidadosamente”, revelou.

Piqué destacou os momento que passou servindo a Espanha. Agora, o jogador irá se concentrar somente no Barcelona e espera desfrutar do tempo que ainda resta.

“Foi um período bonito com o time nacional, em que tive a chance de ganhar a Copa do Mundo e a Eurocopa. Agora, eu quero me concentrar no Barcelona. Eu tenho alguns anos ainda e vou aproveitá-los bastante”, declarou.

O camisa 3 da equipe Blaugrana entra em campo neste domingo (12), para enfrentar o Sevilla, pela Supercopa da Espanha, às 17h (de Brasília), no Grand Stade de Tanger, em Marrocos.