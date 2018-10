Atalanta volta a vencer Hapoel Haifa e se classifica para a próxima fase da Europa League

Apenas administrando a ampla vantagem adquirida na partida de ida, a Atalanta bateu novamente o Hapoel Haifa por 2 a 0 nessa quinta-feira (16), no estádio Città di Tricolore, em Reggio Emilia e garantiu a classificação para os playoffs da Europa League. Os gols foram marcados por Zapata e Cornelius. O adversário será o Copenhagen, da Dinamarca.

Na primeira etapa, o jogo foi marcado por muito equilibrio, principalmente porque os nerazzurri não forçaram os ataques e apenas controlava o jogo com posse de bola. Já os israelenses mostravam muita atitude e disposição, mas faltava organização para poder assustar os italianos.

Cada equipe teve uma chance na partida: a primeira foi com a Atalanta com Castagne que quase consegue desviar ótimo cruzamento de Pessina. Pelo lado do Hapoel, o camisa 10 Ginsar bateu falta colocada, mas Gollini fez boa defesa colocando para escanteio.

O segundo tempo foi mais movimentado, já que os donos da casa se propuseram mais no campo ofensivo e quase abriram o marcador com Djimsiti que cabeceou, mas parou no goleiro adversário. Logo depois, Zapata, de frente para o gol, chutou por cima após passe de Gomez.

A Atalanta saiu na frente com Zapata que aproveitou cruzamento de Castagne e cabeceou para o fundo das redes. A partir daí, o jogo ficou monótono novamente, mas ainda deu tempo do segundo gol italiano com Cornelius que aproveitou rebote do goleiro e ampliou o placar, dando números finais ao jogo.

Agora, os italianos vão se preparar para a estreia na Serie A, contra o Frosinone, em casa, na próxima segunda-feira (20), às 15h30 (de Brasília).