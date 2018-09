Bayern de Munique lança terceiro uniforme feito de plástico reciclado

Foto: Reprodução/ Bayern de Munique







O embaixador do meio ambiente do Gigante da Baviera, o zagueiro Mats Hummels, comentou que o lançamento do novo uniforme é mais um sinal do crescente compromisso do Bayern com a sustentabilidade e a proteção ambiental.

"Acho que todos em nossa sociedade se conscientizaram da necessidade de proteger nosso planeta. Até 2050, o peso do plástico nos oceanos poderá pesar mais do que todo o estoque de peixes se não conseguirmos descartar melhor o plástico e, finalmente, reutilizá-lo. O kit Parley é um exemplo para o mundo do esporte. A adidas abordou a importante questão da ecologia aqui de maneira responsável e criativa", assegurou.