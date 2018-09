Pelo segundo ano consecutivo, Sérgio Ramos é eleito melhor defensor da Europa

Com mais uma temporada bem sucedida vestindo a camisa do Real Madrid, Sérgio Ramos levou, pelo segundo ano consecutivo, o prêmio de melhor defensor da Europa. O defensor foi premiado na cerimônia de sorteio da fase de grupos da próxima Champions League, que ocorreu nesta quinta feira (30) em Mônaco.

Na última edição, atuou em 11 jogos. Teve um gol e passou dois jogos com a defesa sem ser vazada. O jogador de 32 anos com toda sua experiência, foi o escolhido pelo juri formado pelos treinadores de todas as equipes presentes na fase de grupos mais 55 jornalistas escolhidos pelo grupo European Sports Media (ESM).

O ex-treinador do Real Madrid, Zinédine Zidane declarou que Sérgio Ramos, além de ser um jogador fantástico e um líder nato, é uma ótima pessoa, e essa é uma característica que muitos não tem acesso, que apesar da imagem que ele possa transparecer dentro de campo, é uma figura totalmente nobre.

"Podíamos estar horas a falar dele. É o nosso capitão, o nosso líder. O que mais destaco nele não são as suas qualidades enquanto futebolista – a esse respeito todos sabem que ele tem tudo – mas sim enquanto pessoa. É uma pessoa nobre. Joguei com ele um ano e ele não mudou nada", disse Zidane.