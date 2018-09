Modric desbanca CR7, Salah e conquista prêmio de melhor jogador da temporada europeia

Após chegar a uma final históriaca e ser vice campeão na Copa do Mundo de 2018 com a Croácia, Luka Modric levou o prêmio de melhor jogador do ano e de melhor meio campista da Europa. Na cerimônia em Mônaco, nesta quinta feira (30) para determinar os grupos da primeira fase da competição 2018/2019, o jogador foi premiado nessas duas categorias.

Tendo uma temporada incrível com a Real Madrid, Modric tinha concorrentes como o ex-companheiro Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah para o título de melhor da Europa, mas por suas grandes atuações, que demonstravam um excepcional futebol, o croata levou o prêmio.

O meia de 32 anos, na última Champions, atuou nos 11 jogos tendo um gol e uma assistência pelo clube merengue. No prêmio de melhor meio campista, descambou Kevin De Bruyne do Manchester City e seu companheiro de equipe Toni Kroos.

Steven Gerrard, capitão histórico do Liverpool, declarou na noite da final do Real Madrid contra o seu antigo clube que Modric é um jogador sensacional. Mesmo pressionado por vários jogadores, ele consegue manter a calma e dar segmento as jogadas sem perder a posse de bola e ainda tem a facilidade de se desmarcar e deixar seus companheiros em ótimas situações de gol.

"Se ele é o melhor médio do mundo na atualidade? A exibição que realizou esta noite vou verdadeiramente estrondosa! Ele recebe a bola em zonas apertadas, vê-se pressionado por três ou quatro jogadores mas mantém sempre a calma e consegue dar seguimento à jogada com tranquilidade", disse Gerrard.

Rakitic, companheiro de seleção, diz que o amigo sempre busca melhorar os jogadores à sua volta, o coletivo sempre fala mais alto. Nas partidas pela Copa do Mundo e até mesmo no Madrid, disse o jogador que o time muda sem a presença de Modric.

"É um jogador que tem um talento muito distinto: é capaz de tornar melhores todos os jogadores que atuam à sua volta. E isso fica bem patente quando ele não está em campo: o Real Madrid é uma equipa diferente sem o Luka", disse o colega de seleção.