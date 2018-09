Com superioridade, Celta de Vigo derrota Atlético de Madrid no Balaídos pela La Liga

Partida válida pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. No estádio Balaídos na cidade de de Vigo na Espanha.

INCIDENCIAS : Partida válida pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. No estádio Balaídos na cidade de de Vigo na Espanha.

Na tarde deste sábado (01). o Atlético de Madrid teve um confronto fora de casa contra o Celta de Vigo fora de casa. Em um jogo onde o time de Madrid não conseguiu impor sua proposta de jogo, foi assim, superado e anotou sua primeira derrota no Campeonato Espanhol.

O Celta, na primeira etapa, desde do princípio procurou se impor na partida para que o time visitante não pudesse tomar conta da partida e ditar o jogo. Chegando mais vezes ao ataque, o clube mandante foi mais perigoso pois teve a oportunidade de executar as jogadas mais perigosas da primeira etapa, aproveitando que o adversário estava fora da partida, pode aproveitar das fraquezas aparentes na partida.

Mesmo com o seu elenco fortíssimo, os Colchoneros sofreu bastante com as investidas dos dono da casa. O time da capital espanhola teve muitas dificuldades na hora de infiltrar na defasa adversária, não conseguia ter uma boa sequência de passes e com isso, não conseguia criar perigo. Grande parte dos seus atacantes estavam bastante desconcentrados fazendo com que o o time perdesse as suas referências no ataque.

No segundo tempo, logo no início da volta do intervalo, o Celta abre o marcador com o gol de Maxi Gómez. O atacante, com pé direito manda um belo chute que entra no canto direito inferior do goleiro Oblak. O gol nos primeiros minutos da segunda parcial era tudo o que o time mandante queria para seguir o caminho para uma importante vitória.

Tirando proveito da vantagem, poucos minutos depois, o segundo gol é feito por Iago Aspas, que de cabeça, manda uma bela bola no canto direito do gol do Atlético, com a assistência do Maxi Gómez que novamente, aparece bem posicionado em uma jogada de ataque.

Com isso, o Atlético perdeu totalmente o controle da partida. Não conseguia passar do meio de campo pela defesa montada para desestabiliza-los. O descontrole foi mostrado quando o jogador Stefan Savic, levou o seu segundo cartão amarelo, após ter um lance de bola na mão, deixando o time de Madrid com 10 jogadores nos momentos finais da partida, complicando ainda mais sua situação.

Na próxima rodada, o Atlético de Madrid enfrenta o Eibar fora de casa no sábado (15), as 8h (horário de Brasília). Já o Celta de Vigo tem um compromisso contra o Girona na segunda feira (17) as 16h (horário de Brasília) para a quarta rodada da La Liga.