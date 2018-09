Barcelona massacra Huesca no Camp Nou e assume liderança temporária da La Liga

Na tarde desde domingo (02), o Barcelona confrontou o Huesca no Camp Nou para a terceira rodada da La Liga. Em um show do time mandante, onde o Barça manteve o domínio do início ao fim, o time catalão venceu a partida por 8 a 2 e assume a liderança temporária do campeonato.

Com o início do primeiro tempo, logo com três minutos de partida o visitante Huesca abre o placar. Com uma assistência de Samuele Longo, o atacante Hernández fez uma bela finalização com o pé direito e manda a bola no meio do gol, deslocando totalmente o goleiro Ter Stegen da jogada.

Mas logo aos 16, em uma jogada incrível de Messi, consegue empatar a partida diante de sua partida. O craque recebeu um belo passe do croata Ivan Rakitic, deu um drible que deixou o defensor do Huescas no chão e com o pé direito, mandou a bola que bateu na trave e entrou no canto direto inferior do goleiro Werner.

Após o gol de empate, o Barcelona começou a sufocar o time visitante em seu campo de defesa. Sem deixar o adversário respirar e o forçando ao erro,aos 24 minutos, Jordi Alba tentava cruzar a bola para o meio da área e o Jorge Pulido manda acidentalmente para dentro do gol, marcando um gol contra e aumentando o placar para o Barça.

Com a sua superioridade em alta na partida, o uruguaio Luis Suárez, com uma assistência de Jordi Alba manda um belo chute no canto direito sem chance nenhuma de defesa para o goleiro do Huesca. O espanhol, acha o atacante em uma ótima posição no meio da área sem nenhuma marcação, o camisa 9 não desperdiça e manda para dento. O lance ainda sofreu uma consulta do VAR para chegar a regularidade do jogador no lance.

No final da primeira parcial, aos 42 minutos, o Huesca parecia que estava pronto para buscar uma reação. Com o cruzamento desviado na defesa do Barcelona, o Álex Gallar põe fogo no jogo com o seu gol de pé esquerdo. Com a assistência de Moi Gómez, que consegue mandar um passe com o Umtiti em cima do lance, e encontra seu companheiro livre para fazer o gol.

No segundo tempo, o Barça volta determinado e logo no início da segunda parte do jogo, Dembélé deixa sua marca na partida. Aos 48 minutos, ele manda uma bomba de pé esquerdo. Com uma assistência de Luis Suárez, o atacante desloca o goleiro do lance e faz um belo gol no Camp Nou.

Depois o time embalou em fazer gols, aos 52 minutos, agora foi a vez de Rakitic fazer o dele no jogo. Com assistência de Messi, o croata mandou um chute espetacular de fora da área no canto inferior esquerdo, pegando de primeira, mandou para o canto oposto de onde o goleiro estava posicionado.

Aos 61, Messi marca novamente. Com uma passe em profundidade do brasileiro Coutinho saindo em contra ataque, o camisa 10 manda um chute do meio da área direto para o gol. Sem chance para o goleiro, pois o argentino estava em uma posição que se encontram em mano a mano, e nessas ocasiões, o argentino não costuma perder.

No final da partida, aos 71 minutos, Jordi Alba marca para consagrar a goleada. Com assistência de Messi, o lateral, aparece em uma ótima posição de receber a bola dentro da área e com o pé esquerdo, manda bola para dentro do gol.

Nos acréscimos, Suárez fecha o placar de oito gols com um pênalti marcado a favor do Barcelona. O goleiro Werner tenta uma saída rápida do gol para pegar a bola e impedir uma jogada de ataque do Barcelona, mas a falta foi muito dura e o juiz da partida revolve marcar o penalidade máxima.

O Barcelona enfrenta na próxima rodada o Real Sociedad fora de casa, no sábado (15) as 11:15h (Horário de Brasília). Já o Huescas joga contra o Rayo Vallecano diante da sua torcida na sexta feira (14), as 16h (horário de Brasília).