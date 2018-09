Rudi Garcia exalta atuação de Thauvin em vitória do Marseille: "Mudou a cara da partida"

Na tarde deste domingo (2), o Olympique de Marseille virou a partida contra o Mônaco, aplicando o placar de 3 a 2, no Estádio Louis II. O jogo foi válido pela quarta rodada da Ligue 1, e colocou os Azuis na quinta colocação.

Após o apito final, o treinador do Olympique, Rudi Garcia, comentou sobre o bom desempenho de sua equipe, se diz impressionado com a atuação de seus jovens jogadores e acha que a parada de 15 dias será válida para recuperarem as energias.

"A vitória é magnífica porque tivemos um primeiro tempo muito bom. Nós dominamos por 45 minutos para marcar um gol magnífico. Além disso, Kostas Mitroglou e Dimitri Payet foram fantásticos. E então, em cinco minutos, tudo caiu por erros individuais. Nós temos uma equipe realmente apoiadora, garotos que estão entrosados uns com os outros. Acho que eles demonstraram mais uma vez esta noite uma mentalidade forte, uma personalidade fora do comum, não apenas para empatar, mas também para arrebatar a vitória. Estamos muito felizes. Nós poderemos trabalhar bem pelos próximos 15 dias", afirmou.

O treinador também falou sobre a excelente partida de Florian Thauvin, que decidiu o jogo para a equipe de Marselha: "É a vitória de todo um grupo. Florian Thauvin mudou a cara da partida. Ele voltou e fez a diferença. Ele colocou um belo gol em combinação com Hiroki Sakai. E então ele fez um passe decisivo para Germain que tinha acabado de voltar, então correu tudo bem hoje à noite. Estamos felizes em dar essa vitória aos nosso. Obrigado àqueles que estiveram aqui esta noite e aos que nos apoiaram nos últimos jogos", disse Garcia.

O Olympique de Marseille volta a campo no próximo dia 15, quando enfrenta o Guingamp, em casa, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Francês.