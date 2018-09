Mesmo com empate, Löw elogia desempenho da Alemanha contra França

A Liga das Nações começou. Na tarde desta quinta-feira (6), a Alemanha empatou com a atual campeã mundial França, por 0 a 0. O próximo jogo dos alemães será neste domingo (9), contra a Seleção Peruana, na Rhein-Neckar-Arena, às 15:45h.

Após o apito final, o técnico alemão, Joachim Löw, comentou sobre a boa partida de seu setor defensivo, destacando a solidez e organização deste.

"O jogo estava propício para nós. A maneira como nos portamos na partida foi muito importante. Nós jogamos bem organizados. A estabilidade defensiva foi o foco hoje. Nós não queremos sair da disputa, almejamos bons resultados", afirmou.

O treinador comentou sobre o desempenho de sua equipe de modo satisfatório, pois considera que jogar contra a forte Seleção Francesa não é uma tarefa fácil.

"Todos estavam defendendo seus objetivos (vitória) com unhas e dentes. Contra o Campeão do Mundo, tivemos boas chances, poderíamos ter marcado um gol. O jogo foi um ótimo teste para as próximas partidas", concluiu.