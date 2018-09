Atlético de Madrid marca no fim e garante empate contra Eibar pela La Liga

Partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Espanhol, disputada no Wanda Metropolitanos, em Madrid.

O Atlético de Madrid resolveu testar o torcedor Rojiblancos. Neste sábado, a equipe da capital espanhola empatou em 1 a 1 com o Eibar, no estádio Wanda Metropolitano, pela quarta rodada da La Liga. Os visitantes abriram o marcador com Sergi Enrich e Borja Garcés fez o seu primeiro gol pelos dodo da casa.

O jogo começou acirrado, ambos os times queriam a posse de bola. Contudo, os Colchoneros tiveram as melhores oportunidades. Aos 20', Thomas cruzou para a área, Saúl Ñíguez mandou no meio da baliza e Dmitrović defendeu.

Logo em seguida, Diego Costa fez a proteção e tocou para Griezmann na entrada da área, o francês bateu firme, mas o goleiro dos Ameros ficou com a bola.

Aos 42', Joan Jordán viu Pere Milla em boa posição, tocou para o atacante que emendou de primeira, mas a finalização foi bloqueada pela zaga adversária.

No início do segundo tempo, o Atleti teve uma grande chance de abrir o marcador. Filipe Luís lançou a bola na área, Godín cabeceia no ângulo direito, Dmitrović espalmou e mandou para escanteio. Na cobrança feita por Griezmann, Diego Costa girou e finalizou rasteiro e o goleiro do Eibar salvou mais uma vez a pátria.

A equipe do País Basco ficou no quase na metade da segunda etapa. Em cobrança de escanteio, Anaitz Arbilla recebeu e mandou uma bomba, a bola explodiu na trave. Logo, Peña desceu pelo lado esquerdo do campo. O meia cruzou e Gonzalo Escalante cabeceio no canto, obrigando Oblak a se esticar todo para realizar a defesa.

Aos 86', os visitantes continuaram pressionando e conseguiu balançar as redes. Jordán fez lamento para dentro da área, Blasis recebe na segunda trave e cruzou rasteiro para o meio, Oblak raspou as pontas dos dedos na bola, mas ela acabou ficando com Enrich que só empurrou para o gol. 1 a 0.

Nos acréscimos, Juanfran tocou para Ángel Correa. O camisa 10 chegou a linha de fundo mandou a bola para a grande área, Griezmann furou, Borja Garcés ficou com a sobra e mandou uma bomba no canto esquerdo de Dmitrović. 1 a 1.

O Atlético de Madrid viaja para encarar Mônaco, na terça-feira (18), às 16h (de Brasília), no Stade Louis II, pela primeira rodada da Champions League. Já o Eibar recebe o Leganés, no Estádio de Ipurua, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.