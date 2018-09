Com pintura de Mariano, Real Madrid vence Roma em casa na Champions League

O Real Madrid começou a campanha da Champions League com pé direito. Pela primeira rodada do Grupo G, a equipe Merengue venceu a Roma por 3 a 0, no Estádio Santiago Bernabéu. Com o resultado, o atual campeão do torneio continental é o único do grupo com os três pontos conquistados. Isco, Bale e Mariano balançaram as redes para os donos da casa.

Assim que o juiz deu o apito inicial, o Madrid criou as melhores chances. Kroos tocou para Bale, o camisa 11 finalizou na entrada da área e a bola passou a milímetros do gol de Olsen. Na sequência, Modric tabelou com Bale e deixou Isco livre de marcação, o goleiro da Giallorossi fechou o ângulo e impediu o chute do meia.

Aos 24', Kroos deixou N'Zonzi no ponto, resolveu arriscar de fora da área, mas a bola acabou indo para fora. A melhor oportunidade dos italianos ocorreu seis minutos depois. Em um bom contra-ataque, Ünder passou a bola para El Shaarawy. Na hora da finalização, o zagueiro Sérgio Ramos apareceu para bloquear, no entanto, acabou cometendo uma falta perigosa. Na cobrança, De Rossi cruzou para a área,mas Fazio cabeceio para fora.

Aos 37, o brasileiro Marcelo resolveu fazer um lançamento na área, contudo, a bola foi parar na direção do gol e obrigou Olsen a espalmar para escanteio. De imediato, Ramos cabeceou e o sueco sujou novamente o uniforme.

Na reta final, De Rossi fez falta em cima de Isco na entrada da área. O próprio camisa 22 cobrou por cima da barreira, direto para o gol, sem chances para o arqueiro romanista. 1 a 0.

O segundo tempo a Roma começou querendo diminuir a diferença do placar. Ünder partiu em velocidade, finalizou e Navas salvou o time espanhol.

Aos 12' Kolarov cruzou para Ünder, o meia tentou cabecear para Dzeko, mas o camisa 1 interceptou a jogada e colocou a bola em jogo. Modric tocou para Bale, o galês invadiu a área livre de marcação e bateu cruzado para o fundo das redes. 2 a 0.

Aos 27', Mariano Díaz fez a proteção e enfiou a bola para Kroos. O alemão chutou forte e Olsen defendeu. Se aproximando no término da partida, Florenzi cruzou para Dzeko na segundo trave. Com seu 1,93m cabeceou no cantinho e Navas se esticou todo para salvar a pátria.

Nós acréscimos, Marcelo tocou para Mariano. O novo camisa 7 tirou o zagueiro Manolas, puxou para o meio e colocou a bola no ângulo de Olsen. 3 a 0.