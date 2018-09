Real Betis sai atrás, mas consegue recuperação e empata em casa com Athletic Bilbao

Betis e Atlethic Bilbao se enfrentaram pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. Mesmo dentro do Benito Villamarín, o Bilbao conseguiu se impor e abrir 2 a 0 no primeiro tempo. Contudo, os visitantes ficaram com um a menos durante toda a segunda etapa e cederam a pressão do Betis, que chegou ao empate – o seu terceiro em cinco jogos.

O empate deixou ambos os times empatados no número de pontos. Com seis para cada, em 15 disputados. Início visto como decepcionante, principalmente para o Betis, que investiu bastante no último mercado. Por um gol de saldo, o Atlhetic está uma posição acima de seu rival de hoje, em 12º. O Betis, naturalmente, ficou em 13º.

Resumão

Fora de casa o Atlethic teve postura ofensiva desde o início, surpreendendo o time de Sevilla. A ousadia teve efeito imediato. Depois de cruzamento e pressão na área, o talentoso Iñaki Williams aproveitou rebote e emendou para o gol. 1 a 0 e balde de água fria no time da casa, que como de costume foi apoiado por um grande público dentro de seu estádio. O gol visivelmente perturbou o Betis. Nervoso, os verdes começaram a errar passes “fáceis”, e em um desses erros, justamente na saída de bola, foi originado o segundo gol do Bilbao. Atento, o time basco recuperou a bola na frente da área e com grande qualidade Raul Garcia finalizou milimetricamente na beirada da rede, sem chance para o goleiro Pau Lopez.

A tranquilidade do Bilbao começaria a ser posta por água abaixo no último minuto ainda do primeiro tempo. Em carrinho infantil, Susaeta que fazia um bom jogo receberia seu segundo amarelo num intervalo de sete minutos. Expulsão e apito para o intervalo, com o estádio outra vez em chamas como se o Betis tivesse feito um gol.

Gol esse que aconteceria logo aos seis do segundo tempo. Se aventurando no ataque, no que já era um jogo de ataque contra defesa, o zagueiro Marc Bartra encheu o pé e contou com uma ajudinha do goleirão Simón, que poderia ter feito melhor. O empate aconteceria depois de muita pressão através de Sérgio Canales. O meia recebeu em jogada bem feita na beirada de campo e bateu rasteirinha e forte, sem dar chance para zaga cortar ou o goleiro, encoberto, chegar na bola. 2 a 2 e mais 22 minutos para os donos da casa partirem para cima.

Virar o jogo esteve próximo em vários momentos. Com quase 80% de posse de bola e o tempo inteiro jogando na frente da área do Bilbao, o Betis até que martelou bastante, mas não conseguiu achar o terceiro gol. No final, empate e aplausos. Afinal, mesmo que não conseguindo vencer com um a mais, o time da Andaluzia recuperou um placar adverso de dois gols.