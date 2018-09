Irmão menos famoso, Felix Götze marca e Augsburg arranca empate diante do Bayern

Nesta terça-feira (25), o Bayern de Munique recebeu o Augsburg na Allianz Arena pela Bundesliga. Apesar da superioridade durante boa parte dos noventa minutos, a equipe bávara levou um banho de água fria no fim e apenas empatou por 1 a 1.

Com o empate, a Fuggerstadter segue na décima segunda colocação, com cinco pontos conquistados. Por outro lado, o Gigante da Baviera se mantém na liderança do torneio, 13 pontos e cinco jogos. Ambos os clubes voltam a campo no fim de semana. Na sexta (28), os bávaros visitam o Hertha Berlim, ás 15h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico. Já no lado dos Fugger, o desafio é no domingo (30), diante do Freiburg, ás 11h (de Brasília).

O domínio foi total dos donos da casa no primeiro tempo, com o trio da frente se movimentando bastante e criando oportunidades a cada minuto. Renato Sanches era quem se destacava no meio, carregando a bola e partido em velocidade.

Mesmo com a pressão, o placar não foi aberto com facilidade, ainda mais com a falta de pontaria do ataque bávaro. O Augsburg se fechava como podia, marcando forte desde a saída e recuando aos poucos.

A situação mudou na etapa complementar, quando com apenas dois minutos de bola rolando, o Bayern marcou. Lançamento e correria de Gnabry, que arrancou até a entrada da área, viu o goleiro adiantado e tocou para Robben. O holandês, em sua principal marca, a perna esquerda, cortou e bateu forte pra abrir o placar.

Atrás do marcador, o time visitante tinha que ir pra cima, mas contava com a nulidade na frente e pouco ameaçava o gol de Neuer. Porém, o goleiro não contava que ele mesmo ia beneficiar os adversários. Com 5 minutos pro fim, o Augsburg teve um escanteio a seu favor. Cobrança na área, o arqueiro bávaro tentou sair, mas apenas tocou nela e deixou a sobra para Gouweleeuw. O defensor chutou em direção as redes, mas Felix Gotze, de peito, apareceu para definir e empatar no fim.