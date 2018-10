CSKA surpreende e Real Madrid perde na segunda rodada da Liga dos Campeões

Na tarde desta terça-feira (02), o CSKA Moscou recebeu o gigante espanhol Real Madrid em sua casa no estádio Luzhniki, palco da final da Copa do Mundo, na Rússia. Em um confronto que meando tendo o domínio total do time espanhol, o resultado positivo foi para o time mandante que momentaneamente é o líder do grupo G.

Sendo surpreendido com um gol logo aos dois minutos de jogo. Kroos saiu jogando errado, Vlasic aproveitou e tocou na saída do goleiro Navas para fazer 1 a 0 .O Real Madrid saindo atrás no placar, foi obrigado a ser bem mais ofensivo do que estava esperando. Não que isso seja um problema para o time merengue, que mesmo levando o gol muito cedo no primeiro tempo, manteve o total controle do jogo, com a posse de bola e as chances mais perigosas.

Mandou uma bola na trave com o brasileiro Casemiro e com uma cabeçada do Benzema. Mas mesmo com toda essa pressão, não conseguiu ir para o intervalo com o jogo empatado para que no segundo tempo tivessem uma responsabilidade menor. O time da casa sabendo da força do seu adversário tinha como estratégia resolver o jogo rapidamente, e com o gol no início, tudo estava ao seu favor.

Não abaixando a cabeça para o time merengue com todas as suas estrelas, o CSKA tinha consciência de que este resultado o colocaria em uma ótima situação no grupo de classificação, e soube controlar o resultado nos primeiros 45 minutos, mesmo não passando da linha de meio de campo graças a pressão do ataque imposta pelo Real.

No segundo tempo, o jogo continua com a mesma direção. O time do Real dominou todas as ações ofensivas também na segunda parte de jogo. Mas os seus jogadores de ataque não conseguiam finalizar corretamente para empatar a partida. Eles esbarravam nas boas defesas do goleiro russo Akinfeev que conseguiu segurar todas as finalizações do time espanhol.

O time da casa, ainda assim, não conseguia aproveitar as oportunidades de chegar até ao ataque para ampliar o placar, pois o time visitante se postava muito bem em campo e não dava espaços para as investidas do time russo. Mas com as poucas oportunidades que tiveram de ir até o ataque, o CSKA conseguiu assustar o Navas com um chute de Efremov, mas o goleiro do time de Madrid fez uma boa defesa e segurou o placar.

No final da partida, o atacante Mariano, novo camisa 7 mandou uma bola na trave e perdeu uma grande oportunidade de empatar o jogo. Mas a bola do jogo foi no últimos instantes de partida com o zagueiro Varane que com um belo lançamento, mandou uma cabeçada para fora e deixou a chance de empate suspensa.

Porém, durante o lance da cabeçada, o goleiro Akinfeev se envolveu em uma discussão com o árbitro sobre o término do jogo e acabou sendo expulso, mas como o time da casa ainda tinha mais uma alteração para fazer, colocou o reserva para ficar os segundos finais de partida .

Com mma vitória que não acontece desde dos anos 1950, o CSKA assume a liderança do grupo com quatro pontos e entra em campo novamente contra o Roma, fora de casa na terça-feira (23) as 16h (horário de Brasília). No mesmo dia e horário, o Real Madrid, enfrenta o Viktoria Plzen no Santiago Bernabéu.