Adi Hütter destaca atuação dos atacantes em vitória do Frankfurt: "Estiveram em harmonia"

Nesta sexta-feira (2), o Eintracht Frankfurt bateu o Stuttgart fora de casa por 3 a 0 e subiu na tabela da Bundesliga. As águias assumiram a terceira colocação e embalaram de vez na competição.

Após a partida, o técnico do Frankfurt, Adi Hutter, concedeu entrevista coletiva para os jornalistas alemães. Ele celebrou a vitória e ressaltou que a chance desperdiçada por Mario Gomez ainda no início do jogo poderia ter mudado qualquer perspectiva.

"Conseguimos uma vitória bem merecida com um desempenho superior que poderia ter sido ainda maior. Se Mario Gomez tivesse usado sua chance no começo, o jogo poderia ter sido diferente", destacou.

O comandante fez questão de elogiar bastante a atuação de seus homens de frente. Os atacantes tiveram participação definitiva no triunfo das águias, principalmente Rebic, com um gol e uma assistência.

"No geral fizemos um ótimo trabalho, especialmente os três atacantes, que estiveram em harmonia", declarou.

Diretor esportivo do clube, Bruno Hubner também falou no pós-jogo e destacou o que o treinador queria antes do confronto. "O plano do técnico deu certo. Não sofremos gol, isso foi importante. O treinador já havia sinalizado que eles soltam os três meias", disse.

O Eintracht Frankfurt retorna aos gramados na quinta-feira (8), ás 16h, fora de casa, contra o Apollon, pela Uefa Europa League.