Sané brilha e Manchester City passeia em Londres sobre o West Ham

No início da tarde deste sábado (24), o West Ham recebeu o líder Manchester City pela 13ª rodada da Premier League. Mais uma partida com amplo favoritismo para o time de Pep Guardiola, que possui quase 90% de aproveitamento no campeonato.

Nos minutos iniciais as duas equipe não criaram chances claras, pelo contrário, erraram nos principais lances de ataque. Mas logo aos 10 minutos, os jogadores do City mostraram seu entrosamento e qualidade, num lance rápido, Sterling deixou a marcação para trás e serviu David Silva. O espanhol só escorou, a bola desviou de leve em Masuaku e entrou, 1 a 0.

Depois do gol os comandados de Guardiola passaram a controlar o jogo. A tradicional posse da bola começou a fazer efeito e lances perigosos começaram a sair. Aos 15 minutos Sergio Aguero recebeu na grande área e finalizou de primeira, mas acabou isolando. A pressão continuou e com 19 minutos no cronômetro, Sané fez boa jogada individual pela esquerda e cruzou na medida para Sterling, que se antecipou à marcação e ampliou.

Com o placar negativo de 2 a 0, o West Ham saiu com velocidade, Antonio foi pra linha de fundo, conseguiu o drible e rolou para Arnautovic, o austríaco chutou da forma que deu e Ederson defendeu. A jogada seguiu, os Hammers roubaram a bola no seu campo de defesa e saiu no contra-ataque, Antonio tabelou com Arnautovic e bateu, mas o goleiro brasileiro fez outra boa defesa.

Aos 32 minutos, o City já tocava a bola por mais de um minuto, quando Fernandinho fez um lançamento para Sterling, que tocou de primeira pra Sané no meio da área, ele deu um corte seco em Balbuena e bateu no canto vazio. Golaço e goleada, 3 a 0. Depois do terceiro gol o time de Londres voltou a se fechar na defesa e o primeiro tempo acabou com 4 finalizações para os donos da casa e 5 para o Manchester City. Estava bem clara a diferença entre as equipes.

O segundo tempo começou e os azuis de Manchester já assustaram novamente. David Silva tocou na frente para Sterling, que se enrolou com a bola, ela acabou sobrando para Sané finalizar e o goleiro Fabianski fazer a primeira defesa na partida. Aos 12 minutos a melhor chance dos Hammers, Chicharito deu um bom passe para Antonio, ele colocou na frente e com um chute forte acertou a trave.

Aos 19 o City conseguiu um bom contra-ataque, Sané deu na ponta esquerda para Gundogan, o meio-campo bateu cruzado e Fabianski defendeu em dois tempos. Aos 24, novamente o líder do campeonato saiu em contra-ataque, mas Sané acabou perdendo a bola na entrada da área.

Na sequência o jogo esfriou, o time londrino passou a ter mais a bola e o City a utilizar os contra-ataques. Aos 28 Antonio cruzou para Arnautovic, que cabeceou para fora. Essa seria a última chance clara de gol. Seria. Até que nos acréscimos, aos 47 minutos, Leroy Sané fez o 4º gol. Recebeu cruzamento de Gabriel Jesus, dominou e mandou uma bomba cruzada sem chances para Fabianski. Assim terminou a partida, com um gol para apagar o 2º tempo ruim dos cityzens.

A equipe de Manuel Pelegrini enfrentará o Newcastle no próximo sábado (1º) para tentar uma vitória e subir algumas colocações na tabela.

Já o Manchester City tem compromisso no meio da semana, viajará até a França para enfrentar o Lyon, na terça (27). E pelo campeonato inglês, receberá o Bournemouth, também no sábado (01).