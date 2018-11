Borussia Dortmund empata com Club Brugge em casa, mas avança para as oitavas de final da UCL

Nesta quarta-feira (28), o Borussia Dortmund recebeu a visita do Club Brugge no Signal Iduna Park, pela Uefa Champions League. O time da casa não aproveitou as oportunidades que teve e apenas empatou por 0 a 0. No entanto, o resultado garantiu a classificação antecipada dos alemães para a fase de mata-mata da competição.

O empate deixou o BVB com doze pontos e empatado com o Atlético de Madrid no primeiro lugar. Entretanto, os colchoneros marcaram mais gols e a briga pela liderança ficará para a última rodada. Já os belgas permanecem na terceira colocação, com 5 pontos e já garantidos na Uefa Europa League.

Os auri-negros controlaram toda a primeira etapa de jogo, mas não conseguia transformar em chances. O primeiro lance de perigo foi com Pulisic, mas o americano entrou na área e finalizou em cima do goleiro adversário.

O capitão Reus também por pouco não conseguir abrir o placar ainda na etapa inicial. Após boa trama do ataque, Paco Alcácer deixou a bola sobrar com o camisa 11, que chutou mal e mandou pra fora, perdendo mais uma grande oportunidade.

A equipe de Dortmund trabalhava no campo ofensivo e rodada a bola ao redor da área belga. Os visitantes pouco eram agressivos e estacionaram o ônibus na defesa, tentando garantir que não levassem o gol. E deu certo.

Apesar de ter trocado mais de 800 passes no jogo e permanecer com 70% de posse de bola durante boa parte do embate, os auri-negros não conseguiram furar a muralha do Brugge e saíram de campo zerados.

O Borussia Dortmund volta a campo no sábado (1), diante do Freiburg, em casa, pela Bundesliga. A bola rola ao 12h (horário de Brasília). Por outro lado, o Club Brugge joga no domingo (2), contra o Standard Liege, ás 11h30 (horário de Brasília), no Estádio Jan Breydel, pela Belgian Pro League.