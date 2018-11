Ídolo no Napoli, Hamsik revela que quase acertou com Borussia Dortmund há dois anos

Hamsik, meio-campo do Napoli, disse, em entrevista, que esteve próximo de jogar no Borussia Dortmund há dois anos.

Ele disse que sua transferência esteve bem encaminhada, mas que as negocições demoraram e que não eram simples. "Disseram-me que o Borussia tinha que vender alguns de seus jogadores antes que pudessem assinar. As negociações se arrastaram até agosto. Na época, eu já havia começado a me preparar para a nova temporada com o Napoli e não queria sair."

Ele ainda falou sobre Barcelona e Real Madrid. "Sempre foram atraentes para mim, mas não me arrependo. Eu faria as mesmas escolhas novamente." Quando Hamsik chegou à equipe italiana, o time não passava por uma boa fase. "Crescemos muito e construímos algo juntos."

Por fim, o atleta falou sobre como é trabalhar com o técnico Ancelotti.

"Ancelotti é um ótimo treinador. Ele sabe como funciona uma equipe e sabe falar com profissionais. Ele também é uma pessoa que se faz amada, além de ganhar tanto como treinador e nunca se estressar."

O Napoli entra em campo nesta quarta-feira (28), contra o Estrela Vermelha, pela Liga dos Campeões. O jogo será no estádio San Paolo, às 18 horas (horário de Brasília).