Mais que um clube: Barcelona comemora 119 anos de hitória

No dia 29 de novembro de 1899 era fundado o FC Barcelona. O que é hoje um dos maiores clubes da história do futebol mundial, seu fundador Joan Gamper, nunca imaginaria que sua divulgação no jornal local e sua filiação com um grupo de ingleses tornaria: uma potencia.

Há exatos 119 anos, a equipe Blaugrana, teve seu primeiro jogo descrito pelo Gamper. O mesmo dizia que nove homens representando a camisa do Barça jogaram contra os ingleses que moravam nas regiões, os "English Colony", ganharam a partida por 1 a 0, e foi após o confronto que o fundador disse que o povo da terra da rainha se interessaram a entrar na fundação do clube.

Com mais de 100 anos de existência, os Culés passaram por muitas reconstruções e muitos momentos de glória. É símbolo político, social e humanitário na Espanha e ao redor do mundo. O Barcelona em si, e muito mais do que um mero clube de futebol, como diz o seu slogan. É inevitável não mencionar de como o Barça foi e ainda é o principal símbolo usado pela pela Catalunha pela luta por sua liberdade. Através de manifestações e apelos, o nome do clube e seu escudo foram levados a luta da população em busca da liberdade da independência, luta aliás, que se perpetua até os dias atuais.

O técnico Josep Guardiola mudou o modo de como o time passou a ser visto por seus adversários. Com as melhores temporadas de sua história sob o comando do ex-jogador, o clube foi capaz de disputador e conquistar os seis títulos que ficarão para sempre marcados na história do clube e eternizado para o torcedor.

Mesmo passando por momentos difíceis ao longo dos anos de sua existência, pode se reerguer para batalhar por momentos felizes que ficaram gravados na memória do torcedor eternamente. E todos esses momentos sem exceção, foram os motivos para o Barcelona ser o clube que é atualmente. Um clube de tradição, vitorioso e um símbolo político.

Principais títulos conquistados:

Copa do Mundo de Clubes da FIFA: 3

Champions League: 5

Recopa Europeia: 4

Supercopa da UEFA: 5

Campeonato Espanhol: 25

Copa do Rei da Espanha: 30

Supercopa da Espanha: 13