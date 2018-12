Sem piedade, Bayern Munique massacra o Hannover fora de casa pela Bundesliga

O Bayern Munique conquistou a sua nona vitória em cima do Hannover, por 4 a 0 na HDI-Arena, na tarde deste sábado (15), pela 15ª rodada da Bundesliga. Joshua Kimmich, David Alaba, Serge Gnabry Robert Lewandowski fizeram os gols da partida.

Na Baixa Saxônia, o Bayern entrou decidido a fazer um bom jogo. Assim que o juiz deu o apito inicial, os visitantes tiveram total liberdade no campo defensivo do adversário. Aos 2', Kimmich pegou de fora da área e mandou no canto esquerdo, sem chances para o goleiro Esser.

Tentando igualar o marcador, Schwegler cobrou falta cometida por Süle. Waldemar Anton apareceu no meio da área, mas não soube aproveitar e cabeceou para fora.

No decorrer, o Gigante da Baviera perdeu sete oportunidades de ampliar. Contudo, a hora viria em uma cobrança de escanteio. Aos 28', a defesa não tirava os olhos de Robert Lewandowski. Sendo assim, a bola sobrou para Alaba que de primeira a rematou no ângulo.

Próximo do término da etapa inicial, o Hannover fez sua última tentativa no gol defendido por Neuer. Genki Haraguch lançou para Hendrik Weydandt. O atacante cabeceou do lado esquerdo da pequena área.

O Bayern Munique manteve o mesmo ritmo, enquanto isso, os donos da casa apenas assistiam o desfecho. Aos 53', Thiago Alcântara encontrou Kimmich em ótima posição. O versátil jogador tocou rasteiro, Gnabry saiu de dois marcadores e chutou de bico.

Em boa troca de passes, a bola acabou resvalando na defesa dos saxões. No entanto, Kimmich impediu o escanteio e cruzou na medida para Lewandowski. O camisa 9 fez de cabeça o seu 10º gol do Campeonato Alemão. Na reta final, os bávaros cadenciaram a partida, mas sempre em busca do ataque. Já os Die Roten apenas esperaram o apito final.

Com a vitória, a equipe da Baviera está na 3ª colocação, com 30 pontos. A diferença para o líder, Borussia Dortmund, temporariamente, vai para seis pontos. Já a situação não é nada boa para o dono da casa que ocupa a 18ª posição, com 10.