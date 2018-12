Schalke 04 sai atrás do placar, busca recuperação, mas apenas empata com Augsburg

Neste sábado (15), o Schalke visitou o Augsburg na SGL Arena, pela 16 rodada da Bundesliga. Ainda tentando alcançar a parte de cima da tabela, os azuis reais não conseguiram apresentar sua melhor forma e apenas empataram em 1 a 1.

O primeiro gol saiu cedo, aos 13 minutos. Após escanteio levantado na área, Fahrmann saiu mal de soco do gol e Gregoritsch pegou a sobra para mandar pro fundo das redes. Placar aberto pelos donos da casa logo na primeira metade.

Já na etapa complementar, o Schalke foi buscar o empate fora de casa e mandou suas forças pra cima. Aos 53, Caligiuri recebeu na entrada da área, dominou de peito e mandou um petardo de perna direita para igualar o confronto.

Com o resultado, os mineradores permanecem na décima terceira posição do campeonato, com 15 pontos, enquanto o Fuggerstadter vem logo atrás, com um a menos. Ambos seguem ameaçados pela zona da degola, estando apenas a três pontos na frente do primeiro colocado fora do Z-3.

Os dois times voltam a campo no meio da semana. Na terça-feira (18), o Augsburg visita o Hertha Berlin, ás 17h30 (horário de Brasília), enquanto o Schalke joga na quarta (19), em casa, diante do Bayer Leverkusen, ás 15h30 (horário de Brasília).