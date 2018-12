Spartak Moscou anuncia contratação de Ayrton Lucas, ex-Fluminense

Destaque nessa temporada vestindo a camisa do Fluminense, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas foi anunciado oficialmente pelo Spartak Moscou, da Rússia. O valor do negócio é de aproximadamente 7 milhões de euros (R$ 31 milhões) e o Tricolor das Laranjeiras deve receber 15,5 milhões, já que possui 50% do passe do atleta.

Por meio das redes sociais, o atleta de 21 anos comemorou o acordo com os Alvirrubros, prometendo honrar a camisa, e agradeceu ao Flu pelas oportunidades na carreira.

"Toda minha gratidão à gloriosa instituição que me acolheu e projetou, no qual fiz amigos irmãos e fui muito feliz até aqui. Estou muito feliz e honrado em poder defender a partir de 2019 o Spartak Moscou. Agradeço por todo o esforço para me contratar e vou honrar isso me dedicando ao máximo para defender o clube e evoluir cada vez mais. Vamos com tudo!", disse.

Atuando pelo Tricolor desde 2016, Ayrton fez um total de 58 jogos e não marcou nenhum gol. Ele sai das férias para atuar no Spartak que está na metade da sua temporada. Atualmente a equipe russa é a quarta colocada na liga nacional, seis pontos atrás do líder Zenit.