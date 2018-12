Manchester United anuncia ídolo Solskjaer como técnico até o final da temporada

Apenas um dia depois de ter anunciado a demissão do polêmico José Mourinho, o Manchester United contratou seu ex-jogador Ole Gunnar Solskjaer para até o final da temporada atual. Ele terá ao seu lado na comissão técnica Mike Phelan, Michael Carrick e Kieran Mckenna.

O, agora treinador, jogava como atacante e defendeu a camisa vermelha do clube de Manchester entre 1996 e 2007. A imagem como um dos ídolos da torcida se consolidou pelo grande número de jogos e de gols marcados. Foram 366 jogos e 126 gols e venceu seis títulos da Premier League, duas FA Cup e ainda foi decisivo na conquista da Uefa Champions League 98-99.

O treinador Mourinho foi demitido após uma dura derrota para um dos maiores rivais do clube, o Liverpool. A situação do United não agradava desde o início da temporada, além das diversas confusões internas envolvendo a relações de jogadores considerados "estrelas" e o treinador, o futebol apresentado não era satisfatório.

A equipe está classificada para as oitavas de final da Champions League e irá enfrentar o Paris Saint-Germain. Já na Premier League, os Red Devils ocupam a sexta colocação, com 26 pontos, 19 a menos que o líder do campeonato. O retrospecto é de 7 vitórias, 5 empates e 5 derrotas - pior campanha do clube a esta altura do campeonato desde 90/91.