Hazard sai do banco, decide e Chelsea bate Bournemouth pela EFL Cup

Na tarde desta quarta-feira, o Chelsea confirmou seu favoritismo, venceu o Bournemouth, por 1 a 0, e carimbou a sua vaga nas semifinais na EFL Cup. A partida, disputada no Stamford Bridge, contou com um único gol de Hazard, já no final do confronto.

Os mandantes não demoraram para assustar. Logo no primeiro minuto, William cruzou para Giroud, que acabou furando a bola, mas mesmo assim obrigou o goleiro Boruc a espalmar e mandar para a linha de fundo.

Pouco depois, Loftus-Cheek tocou para Barlkey bater cruzado e por pouco o meia não consegiu balançar as redes. Novamente Boruc precisou intervir para salvar os visitantes de sair em desvantagem.

O domínio dos Blues era visível no confronto. A equipe mantinha a posse sem sofrer ameças e infiltrava com facilidade a defesa adversária. Foram oito chances reais de gols durante toda a primeira etapa, todas evitadas devido a tarde inspirada do arqueiro dos Cherries.

Chelsea controlou o primeiro tempo, mas não conseguiu marcar (Reprodução /Chelsea)

O segundo tempo foi como um reflexo do primeiro. Aos oito, Loftus-Cheek fez linda jogada individual, invadindo a entrada da área e batendo rasteiro, o lance acertou no pé da trave esquerda e saiu pela linha de fundo.

A única chegada dos Boscombes aconteceu ao 28 minutos. Wilson chutou forte e a jogada parou em cima de Azpilicueta. Os jogadores reclamaram de um possível toque com mão do zagueiro espanhol, porém, a arbitragem não marcou e deixou o jogo seguir.

Foi com a partida se encaminhando para o final que o gol da classificação apareceu para os donos da casa. Tudo começou após passe de Hazard para Pedro, que fez a tabela e deixou a bola ajeitada novamente para o belga, que chegou chutando de primeira e ainda contou com o desvio para vencer Boruc e definir o placar.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado (22), para a 18ª rodada da Premier League. Às 13h (Horário de Brasília), o Chelsea recebe o Leicester, novamente em casa. No mesmo horário, o Bournemouth enfrenta o Brighton & Hove Albion no estádio Dean Court.