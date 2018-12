Na estreia de Solskjaer, Manchester United passeia sobre Cardiff pela Premier League

Em jogo válido pela 18º da Premier League, o Cardiff City recebeu o Manchester United no City Stadium, porém, a visita não foi das melhores. Solskjaer iniciou o trabalho pé direito e a equipe do noroeste da Inglaterra venceu por 5 a 1 os Bluebirds.

Aos 3', o United teve uma falta perigoso. Paul Pogba fingiu que ia para a batida e deixou para Marcus Rashford, que contou com um leve desvio na barreira para vencer o goleiro Etheridge e abrir o placar. Depois do primeiro gol o jogo ficou morno.

Os Red Devils ditavam o ritmo de jogo, mas sem ameaçar. Aos 28', Pogba fez bela jogada pela esquerda e tocou para Ander Herrerra, que de fora da área acertou um lindo chute que desviou em Cunningham e morreu no ângulo.

Na reta final, Rashford tentou cortar um avanço do adversário, porém, tocou com a mão na bola e o juiz marcou pênalti. Camarasa converteu e diminuiu a diferença no placar. Não demorou para a resposta do United. Com boa troca de passes, Martial tocou para Pogba, que enfiou para Lingard e devolveu para o francês. O atacante de 23 anos bateu cruzado, sem chances o goleiro.

A segunda etapa começou com o mesmo panorama do primeiro tempo. Aos 57', Lingard fez uma boa jogada pelo lado esquerdo e sofreu pênalti cometido por Bamba. O próprio jogador foi para a cobrança e ampliou a vantagem.

Após o tento, o Cardiff tentou reagir. Zahore recebeu na linda de fundo e tocou para Murphy, dentro da grande área, o atacante chutou e obrigou a De Gea a fazer uma linda defesa.

Aos 90', Pogba alçou para Lingard, que driblou o goleiro e finalizou para o fundo das redes. Desde a época de Sir Alex Ferguson que o United não fazia cinco gols em uma partida do Campeonato Inglês.