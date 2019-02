✝ R.I.P.: corpo encontrado no Canal da Mancha era de Emiliano Sala

A angústia nas buscas por Emiliano Sala terminou com o final mais triste possível. No último domingo (3), a equipe de buscas contratada pela família do atleta achou, entre boa parte dos escombros do avião, um corpo. Nesta quinta-feira (07), as autoridades de Dorsert, região que fica próxima ao Canal da Mancha, confirmaram pelas redes sociais que o corpo encontrado era o do jogador.

"O corpo trazido para Portland Port foi formalmente identificado como o do jogador de futebol profissional Emiliano Sala. As famílias do Sr. Sala e do piloto David Ibbotson foram atualizadas. Nossos pensamentos permanecem com todos eles", informaram.

A aeronave que partia de Nantes rumo a Cardiff desapareceu no Canal da Mancha no dia 21 de janeiro com Sala e o piloto David Ibbotson. O argentino de 28 anos seria a maior contratação da história do time galês, que havia acordo de 15 milhões de libras com o time francês.