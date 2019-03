Real Betis domina e bate Celta de Vigo pela La Liga

Na manhã deste domingo (10), o Celta de Vigo recebeu o Real Betis em seu estádio Balaídos pela 27° rodada do Campeonato Espanhol. Em uma partida onde o time visitante tomou contas das ações ofensivas, conseguindo assim, uma vitória importante sendo dominando durante todos os 90 minutos de jogo.

No primeiro tempo de jogo vimos um Real Betis desde do início tentando se impor dentro de campo com o intuito de abrir o placar e se manter tranquilo durante o resto da partida. Com isso, vimos o time se manter mais tempo dentro do campo de defesa do Celta dando trabalho para os seus defensores para manter o placar no 0 a 0.

Vendo como o visitante estava indo bem nas jogadas ofensivas, o Celta começou a criar oportunidades de gol. Teve duas chance clara, uma com Maxi Gómez, mas com defesa do goleiro López. A segunda oportunidade foi nos minutos finais da primeira etapa aos pés do Ryad Boudebouz, com um chute de fora da área que também não levou muito perigo para a defesa do Betis.

Para o segundo tempo, as equipes vieram com atitudes diferentes, mas com um poder ofensivo bem maior. O Celta que acabou ficando para trás na posse de bola e nas jogadas de ataque, teve um outro comportamento. Viu que se continuasse deixar seu adversário dominar os ataques do jogo, sairia com o resultado insatisfatório. então começou a assustar a defesa do time de Vigo.

Mesmo tendo duas oportunidades de jogo logo no início da volta do intervalo, o momento do jogo passou a ser novamente do time de Betis. O time visitante voltou com mais sede de gol depois de ter levado alguns sustos com as jogadas de ataque do Celta e tomou o controle total da partida. E logo balançaram as redes.

No final do jogo, aos 80 minutos, o Real Betis abre o placar com o Jesé. Com o atacante se infiltrando dentro do campo de defesa do Celta, consegue se livrar da marcação no meio da grande área o camisa 10 consegue assegurar uma vitória importante para o Betis na competição.

As equipes entram em campo novamente pela 28° rodada da La Liga no próximo final de semana. O Celta de Vigo enfrenta o Real Madrid no Santiago Bernabéu no sábado (16), o horário da partida será 12h15. Já o Real Betis enfrentará o líder Barcelona no domingo (17) às 16h45 no estádio Benito Vallamarín.