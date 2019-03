Com Lucas Hernández no topo, Bayern domina lista das maiores transferências da Bundesliga

Esbanjando dinheiro! Assim vimos o Bayern de Munique na última quarta-feira (27), ao anunciar a contratação de Lucas Hernández, de 23 anos, agora, ex-Atlético de Madrid. O lateral-esquerdo francês fez o clube bávaro transferir 80 milhões de euros para a conta bancária dos madridistas, tornando-se a transferência mais cara da Bundesliga. Esse recorde quebrado pertencia ao Wolfsburg, que, em 2015/16, comprou Draxler do Schalke 04.

De acordo com dados do tranfermarket.com, listamos as dez maiores transações do futebol alemão (valores em euro). Veja o ranking:

1º Lucas Henández | Atlético de Madrid › Bayern | 2018/19 (80 mi)

2º Julian Draxler | Schalke › Wolfsburg | 2015/16 (43 mi)

3º Corentin Tolisso | Lyon › Bayern | 2017/18 (41,5 mi)

4º Javi Martínez | Athletic Bilbao › Bayen | 2012/13 (40 mi)

5º Arturo Vidal | Juventus › Bayern | 2015/16 (37,5 mi)

6º Mario Götze | Borussia Dortmund › Bayern | 2013/14 (37 mi)

7º Benjamin Pavard | Stuttgart › Bayern | 2019/2020 (35 mi)

7º Mats Hummels | Borussia Dortmund › Bayern | 2016/17 (35 mi)

7º Renato Sanches | Benfica › Bayern | 2016/17 (35 mi)

10º André Schürrle| Chelsea › Wolfsburg | 2014/15 (32 mi)

Ao todo, essas dez transferências do Campeonato Alemão movimentaram 416 milhões de euros. Com o mais novo integrante da Bundesliga, o Bayern de Munique é o protagonista da lista. Os bávaros são detentores de oito das dez chegadas mais caras do país. As outras duas ficam por conta do Wolfsburg.