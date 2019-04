Leipzig vence Augsburg na prorrogação e vai às semifinais da DFB Pokal pela primeira vez

Nesta terça-feira (2), o Augsburg recebeu o RB Leipzig para uma das partida das quartas de final da DFB Pokal. O jogo na WWK Arena terminou em 1 a 1 no tempo normal, mas os touros conseguiu marcar o segundo, garantindo a classificação.

É a primeira vez que o time chega às semifinais da Copa da Alemanha. O Augsburg havia vencido os seus dois últimos jogos em casa, enquanto isso, o Leipzig está invicto em nove e venceu o Hertha Berlim por 5 a 0 em sua última partida.

Em março, as duas equipes se enfrentaram e ficaram no 0 a 0, e o que se esperava era um jogo equilibrado, foi o que aconteceu durante os 90 minutos de jogo. Apesar da posse de bola ter sido do Leipzig, ambos os times tiveram boas jogadas e conseguiram levar a bola para o ataque.

O primeiro gol veio aos 29’ do segundo tempo com Timo Werner, que abriu o placar para o RB Leipzig; com assistência de Amadou Haidara, o camisa 11 chutou de fora da área direto pro gol. Faltando um minuto pra acabar o jogo os anfitriões empataram o jogo com um cruzamento de Marco Richter; Alfred Finnbogason chutou de pertinho e conseguiu empatar o jogo.

Durante o primeiro tempo da prorrogação, nada aconteceu. Os dois times se manteram equilibrados, mas Leipzig atacando mais. Na segunda parte, os donos da casa tiveram algumas oportunidades com Finnbogason, porém todas sem sucesso.

Com um gol de pênalti, no finalzinho da prorrogação Marcel Halstenberg marcou o segundo do Leipzig classificando o time para a semifinal do campeonato. O camisa 23 recebeu um cartão amarelo por comemoração excessiva.