Ainda na disputa pelo título, Bayern empata com Nuremberg e se aproxima do bicampeonato

Pela rodada 31ª rodada da Bundesliga, o Bayern de Munique visitou o Nuremberg no Max-Morlock-Stadium neste domingo (28). O empate de 1 a 1 para os garantiu aos times um ponto. O Bayern controu com o holandês Arjen Robbens, que não era titular há mais de cinco meses. Mas os nomes do jogo foram, Matheus Pereira e Mathenia para o lado da casa e Kingsley Coman e Serge Gnabry para os visitantes.

Partida considerada derby do sul da Alemanha, e com os dois times buscando vitória importante, o jogo iniciou melhor para o lado do Bayern. Mas os anfitriões não facilitaram a vida do adversário e colocaram pressão. Müller e Lewandowski tiveram as melhores chances, mas não conseguiram passar a defesa.

Desespero por uma vitória

Matheus Pereira abriu o placar aos dois minutos do segundo tempo; belo chute do brasileiro, que pegou a bola depois de uma defesa de Ulreich. Serge Gnabry salvou a equipe de Niki Kovac com um gol aos 34'; seu décimo na temporada e um tento importantíssimo para sua equipe neste momento; ele recebeu na área, a defesa não conseguiu cortar, e com um toque ele encobriu o goleiro. Os visitantes aceleraram o jogo nos últimos minutos, Coman e Gnabry pressionaram mas não tiveram sucesso. O Nuremberg sofreu um pênalti no minuto final antes dos acréscimos. Tim Leibold bateu e acertou a trave. Nos cinco minutos de acréscimo Mathenia garantiu um ponto para os donos da casa, com belíssima defesa, de um chute de Coman.

E agora?

Os dois times desesperados para um gol no final e garantir três pontos. No entanto, o Bayern tem dois a mais que o Borussia e continua na liderança, com 71 pontos. Já o Nuremberg em penúltimo lugar com 19 pontos, continua lutando pra sair da zona. O time enfrenta o Wolfsburg fora de casa no próximo sábado (4). No mesmo dia, o Bayern recebe o Hannover em Munique.