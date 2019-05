Espanyol derrota Atlético de Madrid e dá salto grande na tabela da La Liga

O Espanyol venceu o Atlético de Madrid, por 3 a 0, neste sábado (4), em jogo válido pela 36ª rodada da La Liga. O gols do triunfo no Cornellà-El Prat, por Godín (contra) e Iglesias. O resultado deixa a equipe Colchonera na vice-liderança, com 74 ponto. Do outro lado, os Blanquiblaus fazem a festa pois conquistaram quatro posições na tabela. O time da Catalunha está em oitavo, com 47.

Poucas emoções

A primeira etapa foi marcada com poucas finalizações - três para o Atlético e uma para o Espanyol. mas quem ameaçou foi o visitante. Após cobrança de escanteio, Saúl Ñíguez desviou e Savic mandou de cabeça à esquerda do gol. Em sua primeira boa chegada a área adversária, os Blanquiblaus fizeram o goleiro Oblak trabalhar. Aos 16', Adrià Pedrosa enfiou para Granero, que arrematou no alto, mas esloveno foi lá defender.

Com o passar do tempo, o duelo foi ficando truncado. Após uma longa sequência de falta, Thomas cruzou, Saúl cabeceou no ângulo direito e López salvou a pátria. Aos 41', Juanfran tocou para Thomas. O ponta-esquerda bateu cruzado de fora da área e o arqueiro segurou. Na reta final, Godín acabou marcando contra o próprio patrimônio.

Festa no Cornellà-El Prat

Espanyol melhor na segunda etapa e praticamente anulou as investidas do Atleti Aos 51', Óscar Melendo partiu em conta-ataque e deu passe em profundidade para Iglesias. O camisa 7 chutou no lado direito da área, sem chances para Oblak. Mario Hermosod enfiou para Sergi Darder, que mandou onde a coruja dorme, mas o arqueiro mandou para escanteio.

Aos 72', Melendo tocou para a Wu Lei. Quase sem ângulo, o chinês achou espaço para finalizar, mas mandou para fora. Aos 86', Antoine Griezmann resolveu arriscar de longe, porém foi bloqueado. Prontamente, Javi Puado apareceu dentro da área e foi derrubado por Juanfran: pênalti. Iglesias foi para cobrança e mando no alto pelo lado esquerdo. 3 a 0.