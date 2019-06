Shibasaki elogia Kubo e espera ser uma das lideranças do Japão na Copa América

O Japão fez seu último treino antes de fazer sua estreia na Copa América, o técnico da equipe Hajime Moriyasu e o jogador Shibasaki concederam entrevista coletiva no Estádio do Morumbi antes do aquecimento.

O meio campista é um dos jogadores mais experientes do elenco, atualmente no Getafe, Shibasaki falou sobre o jovem atleta Kubo, o qual foi vendido recentemente para o Barcelona:

"Ele é super jovem, super sincero e em relação a esses momentos com a mídia, ele não tem muita experiência. Para nós que somos do time, do pessoal mais veterano, com o Staff estamos buscando ajudar ele e melhorar juntamente. Ele (Kubo) vai ser o futuro do futebol Japonês nós ficamos muito felizes com a presença dele".

Shibasaki é um dos mais experientes dessa Seleção Japonesa, apesar de nunca ter sido capitão de sua seleção, ele espera ajudar na liderança do grupo:

"Eu nunca fui capitão definitivo, essa coisa que seria líder de puxar o time etc. Eu pessoalmente nesses dois anos, na verdade não participei de muitos jogos na liga. Eu gostaria de enfrentar novamente essas possibilidades em um campeonato como esse, realmente tem muitos jovens na equipe vai ser muito bom para nós e como você disse, como um líder".