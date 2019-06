Félix Sánchez analisa estreia do Catar e comemora: "Merecemos o ponto alcançado"

O Catar arrancou um empate diante do Paraguai neste domingo (16), no Maracanã. Após saírem perdendo por 2 a 0, os comandados de Félix Sánchez foram em busca do resultado e saíram de campo com com o 2 a 2. Analisando o jogo, Félix enxergou um time nervoso em determinadas partes do jogo, mas exaltou a reação de seus atletas diante do resultado que era adverso.

"Começamos as duas metades com algum nervosismo e sofremos dois gols no início de ambos, o que é preocupante e temos que melhorar, mas depois a equipe reagiu bem. foi em busca de jogo e finalmente conseguiu um empate no jogo", disse em coletiva.

Na visão do treinador a valentia da sua equipe foi determinante para que se saísse com um ponto do Maracanã, ponto esse que Snchez considerou justo.

"O resultado final foi justo, merecemos o ponto alcançado", acrescentou.

Mesmo com o Paraguai tendo ido para cima desde o começo, e o gol tenha saído logo no início, na visão do treinador o Catar dominou em boa parte do jogo e poderia ter chegado ao empate ainda na primeira etapa.

"A equipe mostrou que poderíamos dar a volta por cima, tivemos nossas chances e empatamos. Para nós, é muito positivo, mas não podemos esquecer que nos encaixamos em metas que deveríamos ter evitado", analisou.

A seleção do Catar agora volta as suas atenções para o jogo diante da líder do grupo, a seleção da Colômbia, que bateu a Argentina por 2 a 0 na estreia. Sanchéz enxerga um jogo mais complicado que o de hoje, tendo em vista a atuação colombiana no primeiro jogo.

"O nível mostrado pela Colômbia no sábado foi muito alto, é uma equipe com muitos pontos fortes e poucas fraquezas, vamos tentar competir o máximo que pudermos", disse o espanhol.

"A Colômbia provou ser um vencedor justo, vamos tentar tirar proveito de suas fraquezas que são muito poucas e, sempre com relação a todos, vamos tentar competir da melhor maneira contra um dos grandes favoritos", concluiu.