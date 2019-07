Por €32 milhões, Paris Saint-Germain anuncia contratação de Gana Gueye, ex-Everton

O Paris Saint-Germain entrou em acordo com o Everton, e confirmou a compra de Idrissa Gana Gueye. Para adquirir o volante senegalês até 30 de junho de 2023, o time vermelho e azul desembolsou € 32 milhões (R$ 134,8 milhões).

Gana Gueye iniciou a carreira no Diambars. Na temporada 2010-11, se transferiu para o Lille. Após sete anos, vestiu a camisa do Aston Villa, no qual disputou 38 partidas e marcou um gol. Em 2016, chamou a atenção do Everton.

Pelos Toffees, o atleta de 29 anos viveu a sua melhor fase. Das 108 vezes que entrou em campo, foi considerado um dos melhores da sua posição, onde fez 282 desarmes bem sucedidos.

Após assinar o vínculo com os franceses, Gana agradeceu o reconhecimento e espera integrar-se rapidamente, principalmente atuar no Parc des Princes.

"Sinto um tremendo orgulho em me juntar ao Paris Saint-Germain. Depois de permanecer focado na CAN (Campeonato Africano das Nações) com minha seleção, eu queria dar um novo impulso à minha carreira no clube, interagindo com o Paris Saint-Germain, que oferece um dos projetos esportivos mais estruturados e ambiciosos do mundo. Agradeço aos líderes, ao treinador e sua equipe pela confiança que depositam em mim. Farei tudo para mostrar o meu valor e me integrar rapidamente a esse grupo de jogadores muito talentosos. Finalmente, será um grande prazer provar a atmosfera excepcional do Parc des Princes, que me impressionou durante a minha primeira visita à França".