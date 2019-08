Guia VAVEL La Liga 2019-2020: Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid se preparou forte e com muitas novidades para temporada 2019-20. Com tudo isso colocado, vamos a análise dos comandados de Diego Simeone.

Elenco Renovado

O elenco foi profundamente alterado para a nova temporada. Houve a saída de algumas das principais estrelas do elenco como Griezmann, Godín, Filipe Luis e Lucas Hernández.

As contratações foram uma mistura de experiência com juventude, ou seja, uma montagem de elenco com perfil vencedor. As principais contratações para o ano foram a do jovem atacante português João Félix, que vem mostrando um bom futebol. Na pré-temporada, o zagueiro Felipe, que veio do Porto e tem tudo para ser o pilar defensivo de Simeone juntamente com o uruguaio Giménez. Outro destaque no mercado colchonero fica na lateral-direita: o inglês Kieran Trippier, titular da seleção inglesa que tem em seu jogo como principais características o cruzamento e sua bola parada.

Escalação

O time de Simeone tem tudo pra ser um dos mais atrativos nesta temporada pois o estilo de jogo da equipe vai ser modificado com as peças que chegaram nesta janela. A escalação mais provável consiste em um esquema 4-4-2 com dois atacantes, um mais de velocidade e outro brigador e com perfil de camisa 9 fixo.

Oblak; Trippier, Felipe, Giménez e Renan Lodi; Saúl , Koke , Llorente e João Félix; Lemar e Diego Costa.

Destaque

Foto:Reprodução/Atlético

O destaque para a temporada será o recém-contratado João Félix, de apenas 19 anos. A equipe de Madrid desembolsou 100 milhões de euros, por sua meteórica ascensão no antigo clube. Pelo Benfica, disputou o Campeonato Português. Ao todo foram 26 jogos, 15 gols e sete assistências. Números que o levaram a seleção portuguesa.

​​​​​​Se espera que o meia-atacante confirme a sua qualidade e se firme como um dos grandes do futebol mundial, elevando o nível do Atlético de Madrid nas competições que disputa.

Treinador

Foto:Reprodução/Atlético

O treinador Diego "El Cholo" Simeone esta no Atlético desde dezembro de 2011. Neste período, criou um DNA vencedor e brigador dentro do time rojiblanco.

Foram sete taças conquistadas até aqui: um Campeonato Espanhol, duas Ligas Europa, uma Copa do Rei, uma Supercopa da Espanha e duas Supercopas da UEFA.

Última temporada

Na La Liga, os colchoneros terminaram na segunda colocação, com 76 pontos. O Atlético ficou 11 pontos atrás do Barcelona, que foi o campeão.

Expectativa 2019-20

O Atlético de Madrid está com duas ambições para a nova temporada. Pela competição nacional, busca brigar pelo título com seus grandes rivais, Barcelona e Real Madrid. A projeção é de que a equipe chegue até o último momento do campeonato na disputa pelo caneco.

Na Europa, os comandados de Simeone esperam repetir os feitos das campanhas 2014-15 e 2015-16 onde chegou as finais da Champions League, mas com a esperança de finalmente chegar ao maior título do velho continente.