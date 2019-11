Messi responde provocação de Cavani para briga: "Quando quiser"

Messi e Cavani se estranharam no amistoso entre as seleções de seus países, que terminou em 2 a 2. A polêmica começou com uma falta sofrida pelo camisa 10 da Argentina e Cavani reclamar que o lance era algo normal de jogo. O clima esquentou além do normal.

Suárez, companheiro de Messi no Barcelona e de Cavani na Seleção Uruguaia, teve de intervir para acalmar os ânimos.

Logo depois, segundo o Jornal Olé, o melhor do mundo teria recebido o convite do atacante da celeste para, literalmente, resolverem as diferenças no braço. Pode-se ver de forma clara que o melhor jogador do mundo não fugiu da provocação.

Veja o Lance:

Cavani provocó a Messi y lo invitó a pelear, Lionel le respondió diciendo "Cuando quieras". MI CAPITÁN.pic.twitter.com/l23xrwZWF7 — 𝟭𝟳 (@GR7EZMANN) November 18, 2019

Pela leitura labial consegue-se entender a resposta de Messi: "quando tu quiseres", algo como "quando quiser", traduzido para o português.

Sem brigas, com a bola rolando, os dois fizeram a diferença. Cavani marcou no primeiro tempo seu gol de número 50 pelo Uruguai e Lionel evitou a derrota Argentina, empatando o jogo em pênalti convertido no último minuto de jogo. Mesmo amistoso, clássico é clássico.