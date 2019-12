Jornal espanhol indica negociação de Mbappé com Real Madrid envolvendo Vinicius Junior

Segundo o jornal espanhol "As", Mbappé poderia deixar o PSG e ir morar em Madrid e jogar no Real. Tudo envolveria uma quantia substancial em dinheiro, mais a aquisição, por parte do time francês de Vinicius Junior, ex-Flamengo, que deixaria os merengues.

O brasileiro Leonardo, diretor do futebol da equipe parisiense, vê com bons olhos a evolução do futebol de Vinicius Junior para o futuro. Entretanto, os representantes do atacante do Real Madrid, por enquanto, dementem o rumor.

A capa do Jornal deixou claro que o Real Madrid ainda deseja muito contar com Mbappé.

Veja imagem.

Os rumores ganharam ruído quando o programa “Chiringuito de Jugones” divulgou uma possível sondagem dos franceses junto ao Real. O fato teria ocorrido antes da partida entre os dois times na semana passada pela Champions League.

Zidane não vem aproveitando Vinicius como deveria. O jovem não entra em campo desde 9 de novembro, após goleada da equipe madrilenha sobre o Eibar por 4 x 0. Não ficou nenhuma ocasião, no banco, em dois jogos consecutivos. E foi reserva contra o Alavés no último sábado.

Com a recente lesão de Hazard, um time que ainda não empolga e o poderio econômico do Real Madrid, quem poderia ao menos desmentir esses rumores?

Esperem os próximos capítulos de uma novela que parece começar no fim de ano.