Empresário, José Noguera revela que Granit Xhaka quer sair do Arsenal e jogar no Hertha Berlin

Em entrevista à Sky Germany, o técnico do Hertha Berlin, Jürgen Klinsmann não escondeu a vontade de reforçar sua equipe ao dizer que está ‘ansioso para assinar com Xhaka em janeiro’. O meio-campista suíço não está de bem com a torcida do Arsenal e está próximo de ser anunciado oficialmente pelo clube alemão.

Agente do jogador de 27 anos, José Noguera disse à Sky Sports que a vontade de Xhaka é voltar a jogar no futebol alemão:

"Olha, eu digo com franqueza e honestidade: concordamos com o Hertha BSC e gostaríamos de ir a Berlim. Contamos ao chefe do Arsenal, Raul Sanllehi, ao diretor de esportes, Edu Gaspar, e ao novo treinador, Mikel Arteta. O Arsenal foi informado sobre todas as etapas (da negociação). O jogador e o Hertha são claros. É apenas a taxa de transferência dos clubes."

Os Gunners tentam recuperar parte dos 35 milhões de euros que pagou ao Borussia Mönchengladbach em 2016. Mesmo assim, o agente de Xhaka acredita que a negociação entre os dois times será fechada com sucesso em 2020.

No Arsenal desde 2016-17, o suíço fez 150 jogos com a camisa do time londrino. Quando a chegada a Berlim for oficializada, o Hertha será o quarto clube da carreira de Xhaka, já que ele foi revelado pelo FC Basel-SUI e depois foi para o M'gladbach-ALE antes de ir ao Arsenal.