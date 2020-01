Destaque do Pohang Steelers, meia Wanderson busca temporada perfeita na Coreia

Titular do Pohang Steelers na última temporada em sua segunda passagem pelo clube, o meia-atacante Wanderson, que marcou quinze gols na K-League, destacou o desejo de melhorar ainda mais seus números com a camisa do clube em 2020. Para o jogador, seu objetivo é continuar fazendo história no país.

“Estou lutando muito para fazer a minha história no futebol asiático e no Pohang neste meu terceiro ano com a camisa do clube. Vou me dedicar ao máximo nos próximos meses para melhorar ainda mais meus números em 2020. Não faltará entrega e dedicação de todos para que isso seja possível", disse o atleta.

Segundo Wanderson, seu desejo é passar dos 150 jogos no futebol coreano. "O futebol coreano me fez muito bem desde a primeira passagem aqui. Estou muito feliz com o que construí aqui e espero permanecer no país para a próxima temporada”, concluiu.