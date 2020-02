Top 10 meias-atacantes sub-21 mais valiosos tem Reinier em terceiro; confira a lista

O atleta que joga na posição de meia-atacante é, geralmente, o responsável em receber a bola dos volantes e limpar a jogada para os atacantes terem mais facilidade na finalização. É claro que o futebol não é tão lógico quanto à matemática, pois um meia-atacante também pode ser o artilheiro de um time dependendo de sua habilidade certeira de pontaria distante. Assim, o que não faltam são jogadores talentosos e VALIOSOS!

De acordo com o Transfermarkt, site alemão especializado na precificação de jogadores de futebol, o meia-atacante sub-21 mais valioso do mundo é o Kai Havertz, do Bayer Leverkusen, seguido pelo italiano Zaniolo, da Roma, e do brasileiro Reinier, do Real Madrid.

JOGADOR TIME IDADE PREÇO 1. Kai Havetz (ALE) B. Leverkusen 20 €90 mi 2. Zaniolo (ITA) Roma 20 €50 mi 3. Reinier (BRA) Real Madrid 18 €25 mi 4. Ihattaren (HOL) PSV 18 €22 mi 5. Thiago Almada (ARG) Vélez Sarsfield 18 €20 mi 6. Lee Kang-in (COS) Valencia 19 €20 mi 7. Jonathan David (EUA) Genk 20 €20 mi 8. Verschaeren (BEL) Anderlecht 18 €16 mi 9. Hamed Traoré (CDM) Sassuolo 20 €15 mi 10. Mariano Díaz (ESP) Real Madrid 20 €15 mi



Com esse levantamento, percebe-se que nenhuma nacionalidade se repete no top 10. Alemanha, Itália, Brasil, Holanda, Argentina, Coreia do Sul, Estados Unidos, Bélgica, Costa do Marfim e Espanha têm um representante cada.