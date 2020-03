Pablo Marí tem ótima estreia, Arsenal vence Portsmouth e avança às quartas da FA Cup

Na abertura da quinta fase da FA Cup, correspondente às oitavas de final da Copa da Inglaterra, o Arsenal fez valer o maior poderio financeiro e a qualidade técnica superior para vencer o Portsmouth, em um confronto de times bastante históricos no futebol europeu, mais que centenários. A partida foi disputada na tarde/noite desta segunda-feira (2), no Fratton Park e a equipe da capital inglesa venceu por 2 a 0, com gols marcados por Papastathopoulos e Nketiah.

O jogo em si não foi de grandes emoções. Embora o Arsenal tenha vários aspectos superiores ao Portsmouth, a equipe não vive os melhores dias e Mikel Arteta ainda está em seu início de trabalho no primeiro grande desafio de sua até então curta carreira como treinador. A grande novidade por parte dos londrinos foi a estreia do zagueiro Pablo Marí, campeão brasileiro e da Libertadores da América com o Flamengo na temporada passada. Além do defensor espanhol, os brasileiros David Luiz e Gabriel Martinelli estiveram em campo. David Luiz foi eleito o craque do jogo e formou a dupla de zagueiros com Marí.

No primeiro tempo, Lucas Torreira saiu machucado com poucos minutos e Daniel Ceballos foi o escolhido para o substituir. A primeira boa chegada ocorreu apenas aos 31, quando Reiss Nelson cruzou forte e Gabriel Martinelli cabeceou por cima do gol. Um passe mais preciso poderia ter dado melhor sorte ao brazuca na finalização. Porém, quem soube aproveitar a chance que teve foi Sokratis Papastathopoulos. Aos 49 minutos do primeiro tempo, novo cruzamento de Reiss Nelson, desta vez com mais precisão. Na área, o jogador grego chutou e o arqueiro adversário nada pôde fazer.

No segundo tempo, ainda com ânimo pelo gol marcado praticamente no lance derradeiro da etapa inicial, o Arsenal ampliou a vantagem com seis minutos. Cruzamento muito bem feito e finalização de Nketiah no canto direito de Alex Bass. Os treinadores começaram a realizar modificações, mas o panorama da partida não foi alterado. Com o bom placar, os londrinos souberam manter a posse de bola acima dos 70% e controlar a partida sem maiores sustos. Na reta final, Bukayo Saka entrou na área após bela jogada individual feita e chutou no alto, mas Bass fez defesa milagrosa para evitar o terceiro gol dos Gunners.