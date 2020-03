Um dos melhores jogadores na Coreia, meia Wanderson projeta boa sequência pelo Ittihad Kalba

Titular do Pohang Steelers em 2019 e MVP do Campeonato Coreano na última temporada, o atacante Wanderson é uma das novidades do Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes Unidos, para os próximos anos. Segundo o atleta, ex-América-MG e Atlético-GO, sua meta é fazer uma história de títulos no país.

“Estou muito feliz com esse início aqui no clube. Tenho trabalhado muito para fazer a minha história no clube e no país com títulos e grandes atuações. Vou lutar muito para que isso seja possível nestes próximos anos. Cheguei muito focado em fazer um grande trabalho aqui", disse o atleta.

Segundo Wanderson, seu desejo é permanecer no futebol árabe por muitos anos.

"Meu desejo é permanecer no futebol árabe por muitos anos. Vou trabalhar para que isso seja possível. Estou muito focado neste novo projeto e espero que tudo saia como estou planejando”, concluiu.