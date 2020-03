André Jardine resume convocação olímpica: "Começamos uma nova etapa"

Logo após o anúncio de Tite, o treinador da seleção olímpica, André Jardine, divulgou seu seleto grupo para os compromissos da Data Fifa. Sem Bruno Guimarães e Iván, o time sub-23 receberá Lucas Paquetá, do Milan, e Vinícius Júnior, do Real Madrid, para os compromissos contra adversários e data ainda não confirmados, após a expansão do Coronavírus que motivou o cancelamento de dois amistosos no Emiratos Árabes.

Apesar da lamentação por não ter vencido o torneio Pré-Olímpico na Colômbia, Jardine ao lado de Branco, Coordenador das seleções de base, destaca os resultados positivos conquistados desde o Torneio de Toulon, até a campanha da última competição, quando o Brasil conquistou a segunda vaga para as Olimpíadas, de forma invicta. Com 78% de aproveitamento, são 13 vitórias, 3 empates e apenas duas derrotas em 18 partidas.

"Saímos de lá com a missão cumprida, mas não 100% satisfeitos, com uma ponta de frustração por não ter conquistado o título. Mas tínhamos a missão de colocar o Brasil nas Olimpíadas, tivemos um êxito muito grande nesse objetivo. São 54 atletas convocados desde o Torneio de Toulon e quero que todos se sintam coroados com esse resultado. Essa primeira etapa já nos deu uma certa experiência".

Sobre a virada de chave, do Pré Olímpico, para os preparativos finais antes da maior competição esportiva do mundo, Jardine fala da vontade dos atletas em representar a seleção em Tóquio.

"Começamos agora uma nova etapa, para uma competição ainda mais importante. Quando a gente conversa com os jogadores, a gente percebe o quanto vive na cabeça deles o sonho de jogar uma Olimpíada".

Reforços

Sem Ivan, o goleiro citado por Jardine, que deverá ocupar a vaga do novo escolhido de Tite, será Cleiton. O arqueiro do Red Bull Bragantino e ex-Atlético-MG terá as companhias de Lucas Perri, do São Paulo, e Phelipe Megiolaro, do Grêmio.

Goleiro Cleiton substituirá Iván, na equipe sub-23. (Foto: Reprodução CBF)

Convocado pela última vez ao time principal, o lateral-direito Emerson, do Real Betis jogará pelo time sub-23 junto de Guga. O mesmo caminho do atleta emprestado pelo Barcelona, será de Lucas Paquetá, do Milan. Em uma temporada de baixos números estatísticos, Paquetá deixa o time principal, e com a idade olímpica, fará momentaneamente parte do grupo, onde reencontrará Reinier e Vinícius Jr, ambos ex-Flamengo.

Citando a promessa merengue, Vinícius Jr, que também já figurou no plantel principal da seleção, integrará o ataque da seleção de Jardine. Com 44 gols em 18 jogos, o poder ofensivo da seleção, que tem Matheus Cunha como principal artilheiro, ganha mais um forte nome a ser testado para as Olimpíadas.

Comentando sobre a chegada de Vinícius, Jardine reforça a vontade do atacante em jogar pelo time sub-23 na preparação às Olimpíadas. "Conversei com o jogador. O Presidente (Rogério) também falou com ele, e ficou nítida a vontade de o jogador fazer parte do grupo. Isso ajudou bastante no peso de sua convocação, o Vinícius quer ir para Tóquio".

Em baixa, Paquetá receberá oportunidade na seleção olímpica. (Foto: Reprodução CBF)

O retorno de Wendel, que participou do torneio de Toulon também foi confirmada, e junto do volante, o ex-Manchester City e Vasco, Douglas Luiz também reforçará o meio de campo brasileiro. Na zaga, recuperado de lesão, Ibañez volta a ser convocado para o time sub-23. Gabriel Magalhães, do Lille, e Luiz Felipe, da Lazio, são novidades para o setor.

Alteração

Previsto para os dias 26 e 29 de março, os amistosos contra a Arábia Saudita e Egito estão desmarcados por conta dos riscos de contaminação do Coronavírus. Os compromissos que seriam realizados em Dubai, nos Emiratos Árabes, deverão ser substituídos por outras equipes em um novo local, ainda não confirmado pela comissão técnica.

O comunicado veio do ex-jogador Branco, antes do começo da divulgação dos selecionados de Jardine. Os dias citados permanecem como Data Fifa.