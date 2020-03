Exclusivo: Ruan, lateral do Orlando City, fala sobre sua carreira nos Estados Unidos

Contratado em janeiro de 2019 pelo Orlando City, o lateral direito Ruan, de 24 anos, se consolida como um dos pilares de sua atual equipe. Revelado pelo Barra da Tijuca em 2014, o jogador já defendeu o Madureira, Boa Esporte, Internacional e Ponte Preta, antes de rumar à sua primeira experiência fora do país.

Em entrevista exclusiva à VAVEL Brasil, Ruan fala da sua nova fase na carreira, a estrutura do Orlando e a Major League Soccer, além de destacar sua ambição futura.

Jogador da equipe sediada em uma cidade repleta de brasileiros, o Orlando City Soccer Club também já possui grandes laços com o Brasil. O clube avaliado em 22 milhões de dólares, segundo o Globoesporte.com, desde 2013 é gerido pelo empresário carioca Flávio Augusto. Além do dono da franquia, o meia e melhor jogador do mundo em 2007, Kaká, jogou pelo clube durante 2014 até 2017.

No elenco atual, além de Ruan, o zagueiro ex-Palmeiras, Antônio Carlos (25), o volante ex-Corinthians e Atlético/MG, Júnior Urso (31) e o meia Robinho, ex-Ceará e Santa Cruz, são atletas nascidos no Brasil, que integram o plantel da equipe americana.

Entrevista

Perguntado sobre a mudança na carreira, Ruan destaca a cultura local como um grande fator positivo: "Cheguei no Orlando City em fevereiro de 2019, tive muitas mudanças em minha carreira, primeiro clube fora do Brasil, novas culturas, idiomas, e a MLS é uma liga diferente do Brasil, está crescendo cada vez mais e estou gostando dessa experiência."

Ruan é titular absoluto do Orlando City (Foto: Reprodução Orlando City S.C.)

"A estrutura é muito boa, com as melhores condições para o atleta jogar em alto nível, e esse ano temos um elenco mais forte do que o ano anterior, estou confiante nesse elenco atual.​​​​​​"​

Após 4 temporadas em seu país natal, Ruan afirma ter construído o caminho certo em rumar aos Estados Unidos: "Tiver bons momentos no Brasil, onde aprendi muito e passei por clubes que me fizeram crescer como profissional e pessoa, minha vinda ao Orlando está sendo uma experiência única pra mim."

Com contrato até dezembro de 2021, o lateral carioca fala da oportunidade de seguir sua carreira internacional, onde seu grande desejo será atuar no velho continente. "Então tenho sonho de jogar na Europa, e tenho trabalhado pra mostrar cada vez mais meu potencial", finaliza o jogador. ​​​​

Carreira

Revelado pelo Barra da Tijuca em 2014, o jogador que foi destaque na segunda divisão estadual do Rio de Janeiro até integrou a equipe sub-20 do Corinthians em 2015, mas rapidamente retornou ao Barra, onde seguiu se destacando. Contratado por empréstimo ao Madureira, por dois anos defendeu o Tricolor Suburbano, antes de ir ao Boa Esporte, de Minas Gerais, jogar à série B. Titular do time mineiro, Ruan seria repassado ao Internacional, onde jogaria o Gauchão de 2018, e logo depois foi emprestado à Ponte Preta, sendo novamente um dos grandes destaques da segunda divisão nacional.

Contratado em janeiro do ano passado, Ruan em sua primeira temporada no Orlando City realizou 28 partidas, e rapidamente ganhou a posição no clube. Em sua segunda temporada na Flórida, o jogador já atuou nas duas primeiras partidas da equipe até então. Atualmente o lateral joga ao lado de grandes atletas internacionais, como o atacante português Nani, o meia uruguaio Maurício Pereyra e o goleiro peruano Pedro Gallese.