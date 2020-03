Por que Atalanta x Valência, pela Champions League, pode ter espalhado coronavírus na Itália?

As causas do espalhamento do novo coronavírus na Itália estão sendo investigadas, e o futebol é uma delas. O confronto do dia 19 de fevereiro entre Atalanta e Valencia, pela ida das oitavas de Champions League, pode ter sido o motivo para 45 mil pessoas se deslocarem de Bérgamo, província da Lombardia, região mais afetada pela Covid-19 na Itália, para Milão, local do jogo e capital da mesma Lombardia. Logo, a torcida nerazzurri pode ter causado o espalhamento do vírus no norte italiano.

Por não ter condições de jogar a competição europeia em seu estádio, em Bergamo, a Atalanta sempre manda os confrontos para o Estádio San Siro, em Milão, por isso o caminhar do clube e torcida de uma cidade para outra. Com os então novos infectados na cidade, os habitantes milaneses transmitem o vírus entre si e, por ser um dos centros do país, o transporte da doença é inevitável.

Tanto a Universidade de Roma, na Itália, quanto a Universidade de Valência, na Espanha, estudam essa movimentação da torcida do Atalanta. No entanto, ainda não existem provas concretas sobre a disseminação através desse deslocamento. Mas, vale ressaltar, que o elenco do Valencia, time da cidade espanhola Mestalla, é o que mais tem casos em seu país. Cerca de 35% de seu elenco contraiu a Covid-19, além de profissionais de imprensa que estiveram na cobertura do jogo.

Mapa da Lombardia, norte da Itália. Milão está escrito em italiano "Milano" (Imagem: Domínio Público)

Em entrevista ao jornal italiano Corriere dello Sport, o professor de reumatologia de ciências biomédicas, Francesco Le Foche, comentou como a disseminação do coronavírus pode ter sido aplicada nesse caso.

"A aglomeração de milhares de pessoas a centímetros umas das outras associadas a manifestações de euforias, gritos, abraços, pode ter favorecido a replicação viral. Estamos falando de uma ênfase coletiva de uma festa histórica", comenta Le Foche.

Mesmo que a "lógica" seja posta à mesa, a Unidade de Crise de Proteção Civil da Itália ainda não afirmou cientificamente, deixando essa hipótese apenas no campo do "talvez".