Volante Fabrício Baiano avalia situação da Turquia com pandemia do coronavírus

Contratado pelo Gençlerbirligi no início de temporada, o volante brasileiro Fabrício Baiano, ex-Marítimo, falou sobre o momento que o mundo vive com a pandemia do coronavírus. Com a Süper Lig suspensa recentemente, o atleta destacou as precauções que o país tem tomado nos últimos dias.

“Ainda não temos muitos casos na Turquia do coronavírus, mas o país está em alerta, assim como toda a Europa e todo o mundo. Estamos tomando as medidas preventivas no dia a dia e evitando aglomerações. É importante ter esse cuidado agora para que a doença não avance no país", disse.

Ainda de acordo com o atleta, sua fase na Turquia tem sido a melhor da carreira.

“Estou passando pelo melhor momento da minha carreira individualmente. Vou continuar trabalhando para terminar o ano com boas atuações para ajudar o clube a conquistar seus objetivos", falou.