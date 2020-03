Barcelona reduz salários de funcionários para 'minimizar o impacto econômico' da pandemia

Em meio à pandemia do novo coronavírus, o mundo do esporte se vê numa sinuca de bico por ter campeonatos paralisados e folhas salariais correndo normalmente. Mas, para buscar o meio-termo disso através do bom senso, o Barcelona divulgou nesta sexta-feira (27) que reduzirá salários de todos os membros da equipe, incluindo os primeiros times de futebol e basquete (masculino e feminino desses dois esportes), enquanto a temporada das ligas estiverem suspensas.

Via comunicado oficial no site do clube, o Barça cita a redução da jornada de trabalho dos funcionários por conta da quarentena imposta pelo governo para evitar o espalhamento da Covid-19 na Espanha. Ainda de acordo com a nota, as medidas foram tomadas seguindo as leis trabalhistas vigentes na Catalunha.

A nação espanhola é a segunda com mais mortes em todo o planeta, com 4.858 mortes até 10h25 desta sexta-feira (27). Perde apenas para a Itália, que já registrou 8.215 óbitos até o mesmo horário. Em todo o mundo, são 24.906 mortos pelo novo coronavírus.

Confira parte da nota do FC Barcelona

"O Conselho de Administração, em reunião remota, discutiu as medidas a serem aplicadas para minimizar o impacto econômico que a crise do coronavírus está causando na atividade do FC Barcelona, ​​bem como as ações que estão sendo realizadas pelo clube e pela Fundação, que colabora com as autoridades com o objetivo de evitar o máximo possível a disseminação da doença [...] Basicamente, trata-se de uma redução da jornada de trabalho, imposta pelas circunstâncias e pelas medidas de proteção adotadas e, consequentemente, pela redução proporcional da remuneração prevista nos respectivos contratos. Essas são as medidas que o clube deseja implementar em observância escrupulosa dos regulamentos formais do trabalho, sob os critérios de proporcionalidade e, acima de tudo, justiça e com o único objetivo de retomar as atividades do clube o mais rápido possível."

Comunicado na íntegra aqui.